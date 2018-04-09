2018年04月09日 04:11 中國時報 林清強

行政院長賴清德日前一再重申他是「台獨工作者」，狀似趾高氣揚，其實是色厲內荏，不但踰越憲政分際，更為緊張的兩岸關係掀波濤，有失閣揆的職責。

眾所皆知，兩岸政策是總統職權，蔡英文就任總統前後，一直強調「維持現狀」為兩岸政策的基調，但賴清德居然再三宣稱自己的台獨立場，輕率發言讓人意外，更令人好奇的是，賴清德何以一再踩踏蔡英文的紅線？而蔡總統管不了他了嗎？

去年9月下旬，賴清德甫接閣揆未久，即在立法院答詢時聲稱他是「主張台灣獨立的政治工作者」，當時即已引起高度物議；時隔半年，兩岸關係持續低迷，他更自3月30至4月2日短短數日，在立法院等場合分別以國、台語強調自己「確實是台獨工作者」，甚至自稱是「台灣行政院長」，這一連串具有高度挑釁性的台獨言論，大陸自然不能當做耳邊風，國台辦或陸媒接連發出嚴重「警告」，乃至揚言要對其發布「全球通緝」，這一連串的強烈反應，一點都不讓人意外。

賴清德回應大陸指其「態度放肆」、「成為破壞兩岸關係的突出元素」時說，在言論自由的時代，任何人都可以表達對國家未來走向的意見，可以說「主張台灣獨立」。但賴清德的話只說對了一半，如果是平民百姓，的確享有言論自由的權利，但作為全國最高行政首長，賴清德就不可能有言論自由，因為閣揆的身分與地位動見觀瞻，狂妄放言，既失了職權分際，也失了身分，更為台海兩岸關係投下變數。

在國內經濟低迷之際，作為行政院長，賴清德首要之務應是全力拚經濟而非拚政治，賴清德接任行政院長半年來，拚經濟仍未見成效，卻一再為緊張的兩岸關係火上加油，難道是在刷「存在感」嗎？

其實，賴清德鮮明的台獨立場早為國人與對岸所知，他近日大張旗鼓宣稱「我是台獨工作者 」，其目的除了搶當台獨旗手，更重要的應是加緊拉攏獨派勢力，以便今年底地方選舉民進黨即使敗選，他依然可以安坐閣揆之位，進而圖謀2020的總統大選。因為按理，執政黨若選戰挫敗，內閣施政不力定難脫干係，閣揆自應去職為敗選負責，但如果獨派力挺，蔡英文就不得不屈從，賴清德便可續坐閣揆之位，反倒是蔡英文因為兼任民進黨主席，要擔負的責任更大，2018敗選之後她的黨揆之位能否確保？又能否代表民進黨出戰2020總統大選？勢將在民進黨內掀起大角力。

不過，兩岸關係陷入僵局，對台灣欲振乏力的經濟其實殺傷力更大，賴清德一手拚經濟，一手傷害兩岸關係，最終對他的政績只有減分，這是自害也是害民，道理不言自明，就算蔡總統不說話，賴揆也應收手了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)