2018年04月09日 04:11 中國時報 張瑞雄

國內大學約從20年前開始做系所評鑑，還特地成立高等教育評鑑中心來進行，然後將評鑑和經費補助掛勾，評鑑好壞也牽涉到申請教育部計畫是否通過，導致評鑑指導辦學的批評。教育部在立委和各界壓力之下終於宣布不再強迫系所做評鑑，只維持對大學做校務評鑑，系所評鑑由各大學自行決定是否要做。

但消息在宣布後，各大學並沒有因此鬆一口氣或高興負擔減輕，因為即使教育部表面說不強迫系所做評鑑，大學基於下列原因，還是會要求系所做評鑑。

第一是校務評鑑時委員們一定會看學校如何督促系所做好教學和研究，如果沒有系所的評鑑結果，各大學如何自圓其說，所以系所評鑑的成績絕對是校務評鑑的一環。

第二是系所申請教育部的任何計畫或系所的調整改變，教育部都會要求看系所的辦學成效，同樣地，最客觀的還是系所的評鑑成績。

第三是為招生需要。系所如果有掛某某知名單位評鑑通過的招牌，在少子化的今日，還是有助於招生。

第四是爭取國際知名度。對某些院系所而言，除了國內的評鑑，甚至要爭取國際機構的評鑑，這對於國際大學排名、國際知名度和招收國際生都有助益。

雪上加霜的是，以前教育部委辦系所評鑑，費用由教育部負擔，現在大學自行辦系所評鑑，費用由各大學負擔。以1個單位而言，1次系所評鑑，自評再委託外評，大約要花30幾萬，若1個大學有30個單位，1次系所評鑑就要花費約千萬元。雖然教育部說要補助，但只是部分補助，且不一定通過，各大學還是笑不出來。

其實評鑑的最大缺點就是導致標準化和一致化，因評鑑通過與否總要有客觀的依據，所以評鑑單位就會訂出一些條件和KPI，大學須滿足這些條件和KPI才算通過，最後就是各大學看起來似乎都一樣，失去特色，這對於研究最新學問和最強調創新的大學是一大諷刺。

在少子化的情況下是學生選擇學校，市場機制的競爭對各大學是最好的評鑑。教育部只需要求各大學的各種數據公開，如前陣子公布註冊率，家長和學生自然可從各種客觀的數據中了解各大學的特色和優劣。難道一群委員去學校看個1、2天，就可知道學校和系所的好壞嗎？

除了系所評鑑，教育部還有通識、衛生、交通等各式各樣的訪視和評鑑，大學經營已很困難了，請教育部不要再增加大學的負擔了。

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)