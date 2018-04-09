2018年04月09日 04:11 中國時報 廖元豪

馬英九被控「洩密」的案子，目前正在高等法院審理中。而其中涉及一個非常重要的憲法問題-總統得知祕密事項，能不能與幕僚、下屬私下討論？如果依北檢、高檢署以及部分學者的見解，那可能導出非常奇特的結果-內部討論也叫洩密。就此而言，恐怕需要澄清。

高檢署似乎認定，總統得知任何偵查中尚未公開的事項—無論多麼重大而需要進一步處理—都也只能放在心中，而不能與幕僚、下屬等相關人員做內部的討論。即使是內部會議，甚至是要討論「本案是否得公開」的前提問題，也都叫做「公開」、「洩密」進而構成犯罪行為。

問題是，如果總統想先了解「本案是不是祕密，可否公開」呢？例如，總統得知監聽資料，但不確定本案若公開講出去，會不會是洩密？於是，請教法規會、律師、法務部人員，以了解本案若加以公開，是否違法。這樣的內部諮詢，難道也稱為洩密？

高檢署的見解忽視了行政一體下，行政首長與機要、幕僚，乃至相關的機關人員都是「一體」的。總統或任何的行政首長，雖然在職權範圍內是做決定並負責之人，但他們並非全知全能的上帝，當然必須詢問、討論，並從行政團隊裡獲取資訊，作為決策的依據。這種「內部討論之必要」，就是所謂「行政特權」的由來。不管在政府或私部門，每一個做過主管或當過首長的人，都必然可以理解「內部閉門會議」、「私下諮詢意見」有多麼重要，遑論總統這麼重要的職位。當總統得知訊息而必須商議如何處理時，自有必要召集幕僚、屬下，甚至其他相關人士先做內部的商議討論，聽取建議，作為下一步行動甚至決策的參考。把這樣的內部討論當成是「洩密」，對「行政」本質恐是一大誤解。

在美國憲法爭議中曾出現的「行政特權」爭議，多半都是「外界得否強迫總統公開內部討論資訊」的問題。然而美國法院與學界從來沒有質疑「總統得否為內部討論」—當然可以，而且是總統的重要權限！然而，在馬英九案，高檢署的見解卻相當極端：根本不允許總統做內部討論！要是這種見解成立，那蔡總統也會被綁手綁腳。

再退一步來說，就算偵查中的事項以及監聽所得資料應予保密，但北檢起訴的法條也不要求「絕對保密」，相關條文處罰的是「無故」或「無公共利益」而公開之情況。依此，既然總統與總統府副祕書長、行政院院長、檢察總長的內部交換意見，都是為了履行憲法職責（遏止違憲侵犯司法公正之行為，處理跨院憲法爭議），則自屬實現公共利益的正當理由。法律本身以及法律之解釋適用，均應盡量避免妨礙總統行使職權。是以《通訊保障及監察法》第27條第1項所稱之「無故」不應套用在本案；相對地，其當然符合《個人資料保護法》所稱的「公共利益」。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)