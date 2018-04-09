內部討論怎叫洩密

友善列印
中國時報
廖元豪

馬英九被控「洩密」的案子，目前正在高等法院審理中。而其中涉及一個非常重要的憲法問題-總統得知祕密事項，能不能與幕僚、下屬私下討論？如果依北檢、高檢署以及部分學者的見解，那可能導出非常奇特的結果-內部討論也叫洩密。就此而言，恐怕需要澄清。

高檢署似乎認定，總統得知任何偵查中尚未公開的事項—無論多麼重大而需要進一步處理—都也只能放在心中，而不能與幕僚、下屬等相關人員做內部的討論。即使是內部會議，甚至是要討論「本案是否得公開」的前提問題，也都叫做「公開」、「洩密」進而構成犯罪行為。

問題是，如果總統想先了解「本案是不是祕密，可否公開」呢？例如，總統得知監聽資料，但不確定本案若公開講出去，會不會是洩密？於是，請教法規會、律師、法務部人員，以了解本案若加以公開，是否違法。這樣的內部諮詢，難道也稱為洩密？

高檢署的見解忽視了行政一體下，行政首長與機要、幕僚，乃至相關的機關人員都是「一體」的。總統或任何的行政首長，雖然在職權範圍內是做決定並負責之人，但他們並非全知全能的上帝，當然必須詢問、討論，並從行政團隊裡獲取資訊，作為決策的依據。這種「內部討論之必要」，就是所謂「行政特權」的由來。不管在政府或私部門，每一個做過主管或當過首長的人，都必然可以理解「內部閉門會議」、「私下諮詢意見」有多麼重要，遑論總統這麼重要的職位。當總統得知訊息而必須商議如何處理時，自有必要召集幕僚、屬下，甚至其他相關人士先做內部的商議討論，聽取建議，作為下一步行動甚至決策的參考。把這樣的內部討論當成是「洩密」，對「行政」本質恐是一大誤解。

在美國憲法爭議中曾出現的「行政特權」爭議，多半都是「外界得否強迫總統公開內部討論資訊」的問題。然而美國法院與學界從來沒有質疑「總統得否為內部討論」—當然可以，而且是總統的重要權限！然而，在馬英九案，高檢署的見解卻相當極端：根本不允許總統做內部討論！要是這種見解成立，那蔡總統也會被綁手綁腳。

再退一步來說，就算偵查中的事項以及監聽所得資料應予保密，但北檢起訴的法條也不要求「絕對保密」，相關條文處罰的是「無故」或「無公共利益」而公開之情況。依此，既然總統與總統府副祕書長、行政院院長、檢察總長的內部交換意見，都是為了履行憲法職責（遏止違憲侵犯司法公正之行為，處理跨院憲法爭議），則自屬實現公共利益的正當理由。法律本身以及法律之解釋適用，均應盡量避免妨礙總統行使職權。是以《通訊保障及監察法》第27條第1項所稱之「無故」不應套用在本案；相對地，其當然符合《個人資料保護法》所稱的「公共利益」。（作者為國立政治大學法學院副教授）

(中國時報)

評鑑讓大學平庸化

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。