少年藝師尋 掌中絕活

2018年04月09日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

每個星期五，都會有兩位年輕人到大龍峒老師府，跟著國寶級布袋戲大師陳錫煌學藝，一位是戲曲學院的學生陳冠霖，一位是彰藝園第四代傳人陳韋佑。他們的好學與活力，為傳統布袋戲的傳承帶來希望。

陳錫煌露一手 電到陳冠霖

現年23歲的少年藝師陳冠霖，小學三年級就參與布袋戲社團，國二那年參加台北偶戲館舉辦的「大師工作坊」，被陳錫煌的藝術電到，從此一頭栽進布袋戲世界，他為了更全方位學習，特別報考戲曲學院，進一步學習京劇等傳統戲曲。

陳冠霖說，不管是京劇還是歌仔戲，和布袋戲的鑼鼓點，都有相通之處，「鑼鼓點也是布袋戲的靈魂，在學校所學習的傳統戲曲，對我幫助很大，讓我可以更快速進入狀態。」

陳冠霖表示，「想練好布袋戲，沒有別的竅門，就是練習、練習，再練習，老師教給我們的技術，如果不重複練習，就會忘記。我們這一代比前輩藝師們，已經少了很多上台磨練的機會，如果還疏忽練習，那可萬萬不行。」

即使布袋戲的未來並不明確，陳冠霖表示，他仍願意勇往直前，繼續鑽研、耕耘，「我想要把布袋戲的技藝基礎打好，期待未來有和人分享的機會，如果布袋戲無法維持溫飽，大不了我早上賣早餐，下午去演戲，這樣子就可以繼續和更多人分享這項傳統藝術。」

不怕前途艱辛 陳韋佑拚了

同樣師承陳錫煌，現年31歲的少年藝師陳韋佑，來自彰化地區著名的布袋戲世家彰藝園，祖父為布袋戲大師陳烽煙，他自小跟著祖父、爸爸到處演戲，身高還不夠高時，就踩著小小板凳當助手。

陳韋佑說：「我從很小就知道，以布袋戲為業是很辛苦的一件事情，家人也經常鼓勵我們，如果有機會，還是盡量做別的行業，但我覺得既然來自布袋戲世家，放棄了很可惜，我總覺得，只要還能學習的一天，我都想盡我可能的，把布袋戲的美延續下去。」

努力學習念白 想即興創作

陳韋佑表示，過去幫忙家業，操偶技巧還算熟悉，但鮮少有機會學習念白，直到和陳錫煌相遇，「我那次原本只是想跟老師學習如何製作道具、帽子，沒想到老師向我展現了布袋戲的各種學問，啟發了我，讓我有想學習更多的動力。」

陳韋佑說，老師所口傳的劇本內容、知識，他都會一一做筆記，「我想繼續多多鍛鍊我的念白能力，期許也能做到像老師一樣純熟，並有即興發揮的能力。」

(中國時報)