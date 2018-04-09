8年級生立誓… 破解傳統密碼

2018年04月09日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

郭建甫表示，帶領觀眾學習製作道具、戲服等物件，能讓觀眾更親近布袋戲，看戲時會更有親切感。（鄧博仁攝）

80年次的大男孩郭建甫，年紀輕輕便創立「不貳劇團」，誓言要讓更多人看到傳統布袋戲之美，「我們不能讓這門藝術變成博物館藝術，也不該期待在短期內就要看見成果，唯有全力破解布袋戲密碼，才能讓傳統走入現代人的生活。」

郭建甫表示，「傳統」二字對他而言，說來沉重、也很有包袱，「我經常對這兩個字感到困惑，我認為並沒有真正的『傳統』，所有的『傳統』在當時都是時尚、流行，而且『傳統』也會與時俱進，慢慢轉變、增加花樣，這是一個演進的過程，真正的『傳統』，或許不存在，我們擁有的是當下。」

郭建甫表示，保存一項古老的傳統技藝，是需要啟動國家資源的長程計畫與浩大工程，像他這樣的「個體戶」，能做的就是擔任「催化劑」角色，一點一滴把布袋戲的美介紹給大眾認識。

郭建甫說，推廣布袋戲，並不只是演戲給觀眾看，「在讓觀眾願意進劇場看戲前，我想帶大家從基礎課程學習，像是戲服刺繡、操偶體驗，學習這些知識，就會有動力進劇場看戲，看這些手工藝品，如何在布袋戲裡應用，觀眾會感覺到布袋戲不再那麼遙遠，而是和自己有關連。」

郭建甫透露，最近在練習如何讓戲偶拍皮球，期待完成後能和觀眾分享。郭建甫說，他心中另一夢想，其實是希望布袋戲也能有定目劇，演給很多不同的觀眾欣賞，「如果可以結合觀光事業，相信會很有產值。」

(中國時報)