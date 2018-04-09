網路綁架現代人 動見体掛病號

動見体劇團舞台劇作品《病號》，描述現代人過度依賴使用網路，心靈被網路綁架、腐蝕的病態現象。（動見体劇團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

網路上的言語霸凌殺傷力強，甚至逼死人的狀況時有所聞，由動見体劇團導演符宏征執導、王靖惇擔任編劇的舞台劇《病號》，探討現代人過度依賴使用網路，心靈被網路綁架、腐蝕的病態現象。

符宏征表示，現代人對虛擬物質的依賴，遠超過想像，常常不自覺傷人、也自傷，「當我們在社群網站上對某段訊息點讚時，有時候會傷到另外一個人；我們都不知道自己在網路上的哪個行為，會踩到別人的地雷，這些都是網路時代才有的特殊現象，這齣戲想聚焦討論這個現象，並延伸其中的因果關係，引發觀眾思考。」

符宏征表示，劇名「病號」是一語雙關，「既是掛病號，也是日文漢字裡的「匿名帳號」之意，現代人總躲在不同的『病號』底下，發表意見或無病呻吟。」

《病號》由3件死亡故事交織而成，一是在網路上被同事霸凌而輕生的人，第二件是長期住在醫院裡的人，最後也離開人世，第三件則是一名跳水選手，因遇到車禍而導致癱瘓，最後選擇了結自己的人生。

符宏征說，劇中角色僅有稱呼、沒有姓名，就像是網路世界一樣，這些稱謂包括同事、大哥、女友、諮商師、酒醉者、護理長、弟弟、妹妹等，彼此看似沒有關聯，卻在命運上彼此牽連。而鄉民只敢躲在螢幕後出一張嘴的模樣，在劇中也有特殊處理，符宏征表示：「我讓鄉民就像是希臘悲劇裡的歌隊一樣，在主人翁說話時，就在舞台一旁，熱烈地送上他們的各種點評意見，頗有黑色幽默的感覺。」

符宏征表示，為了表現網路世界如何毀棄人與人之間的信任感，舞台上築起一道高牆，演員們也時有衝撞高牆的橋段。

(中國時報)

陳錫煌秀開扇 戲偶瞬間活起來 我的外公齊鐵恨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。