鬼鬼認70％戀上禾浩辰

2018年04月09日 01:21 中國時報 徐桐炘 報導

吳映潔（鬼鬼）和禾浩辰（布魯斯）日前傳出緋聞，2人拍攝真人秀《閨蜜的完美旅行》時也絲毫不避嫌，不僅展現高度默契，還不時鬥嘴，讓其他來賓忍不住想把他們湊作堆，鬼鬼大方承認2人有70％的機會成為戀人，反倒是禾浩辰僅保守說出40％，讓鬼鬼忍不住抱怨：「你才給我40，一半（分數）都不到。我不要和你一起去了。走吧，我要換人！」

鬼鬼談到為何要帶禾浩辰參加節目時說盡男方好話：「如果帶女生，在外面我覺得很不安全，所以這次決定帶他來，因為他學滿多的，散打、健身，可以打擊壞人。」禾浩辰表示很喜歡戶外運動，也很嚮往實境秀，「可以在拍戲時間以外展現真實的自我，很高興可以受邀！」

禾浩辰首演古裝劇

緋聞爆出後2人是否避嫌？禾浩辰幽默回應：「沒有特別避嫌，最近因為拍戲都不在台灣。」他目前在橫店拍攝《大宋少年志》，飾演一位話多但正義感十足的傻氣公子哥，平日說話慢條斯理的他，接到角色時不敢置信，但經紀人鼓勵他自我突破，他也勤背台詞。

禾浩辰為《大宋》獻出古裝電視劇處女秀，得每早4點起床準備造型妝髮，因黏貼頭套就花2小時，開拍第一天頭皮就悶到起水泡。該戲拍攝期長達3、4個月，台灣粉絲貼心手作卡片和相簿寄到公司，禾浩辰也帶到大陸片場一解思鄉情，被問鬼鬼是否會去探班，經紀人笑說：「有的話應該會公開發圖！」

(中國時報)