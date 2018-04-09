邱彰：孫安佐經鑑定「精神不濟」

孫鵬（右起）、狄鶯正在美國營救獨子孫安佐。（取材自臉書）

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中國時報
報導、林彥君
吳宗憲日前再被問到孫安佐事件。
邱彰（資料照片）

狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐涉嫌恐嚇威脅案引起各方討論，律師邱彰8日指出，日前上達比小鎮警方在為孫安佐做過精神鑑定後，認為他「精神不濟」，且聯邦層級的國安局表示沒時間來翻譯孫安佐電腦及手機裡的中文，亦即該案太小、聯邦不介入，會留在當地審理。邱彰也認同吳宗憲預測孫安佐應會在5月底脫困回台的說法，她更進一步研判，也許本月25日法官開庭就會直接決定讓孫安佐遣送回台：「都被鑑定精神狀況有問題了，不會留他啦，早走早好！」

邱彰先前曾透露其16歲助理是孫安佐的好友，原本準備一起去看孫安佐的電腦資料，找尋對孫有利證據，但她8日表示：「現在不需要了，因為狄鶯已經搞定了！」此外，她也在臉書分享日前大陸留學生因類似案件被遣返的相關新聞，認為「案情跟孫安佐類似，這位學生也是因為精神被遣返」。

案件留在州層級

邱彰指出，美國法律有2個層級，一個是州，一個是聯邦，由於孫安佐是國際學生，原本警方想找國安局的聯邦層級介入，後來可能中間有些運作，國安局稱太忙沒時間，因此這案子已經留在小鎮當地的層級。她分析這對孫安佐是有利的，州的法令關於恐攻威脅刑責是1年以下，如果是聯邦法就要10年以下，兩個層級差很多。

吳宗憲日前曾預測孫安佐5月底會回台，昨吳說：「台灣在世界沒有發聲權，只能猜。不應對事件先下定論，但若有其他關聯，孫安佐事件發展的角度就會不一樣。」也分析：「孫安佐真的沒有做什麼 ，除非有但書，你是不是真的有跟ISIS聯繫？跟阿富汗聯絡並有支柱？有去過敘利亞？」並說如果5月底孫安佐回來，要買一排養樂多慶祝，現場喝完12瓶！

(中國時報)

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