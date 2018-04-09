林利霏夏如芝 找閨蜜救髮

夏如芝一度有斷髮危機，現在養髮有術。

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中國時報
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夏如芝（右）、林利霏擔任「伊萊恩養髮系列」形象大使。

林利霏深受產後掉髮所苦，夏如芝髮質也因常做造型而受損，兩人對洗髮精的養髮、健髮功能特別重視。兩人近來為伊林品牌「Quame閨蜜瑰蜜」的新品「伊萊恩養髮系列」擔任形象大使，拍攝廣告當天寒流來襲，卻只穿露肩服裝洗頭，冷到發抖，林利霏還頻頻聽到攝影棚內傳出「怪聲」。

林利霏產後復出的第一次廣告拍攝，她坦言很緊張，笑到臉很僵，拍攝時還不停聽見身旁的夏如芝發出「嘻嘻、呀呀、嘿嘿」怪聲，讓她忍不住笑場，現場只好喊停。夏如芝解釋，這是她拍照的小撇步，「發出聲音就可以舒緩臉部肌肉哦！只要發出聲音，笑容就會變自然。」而她的「怪聲招」果然奏效，不僅自己放鬆了肌肉，林利霏也跟著笑開懷，拍照時笑聲不斷。

當媽後精挑洗髮精

林利霏說，她懷孕生女前髮量濃密，1個月上髮廊護髮1次，平常不需特別保養頭髮，染髮也是家常便飯，豈料產後5個月瘋狂掉髮，10個月大的女兒小翰寶還會扯她頭髮，讓她陷入掉髮危機：「以前我還會抱怨頭髮太多，現在很在意頭皮、養髮，照鏡子都在檢查髮量。」現在的她，減少染髮次數，選擇對寶寶無害、無矽靈、香味持久洗髮精。

夏如芝注重髮香味

夏如芝的頭髮是自然鬈，髮質偏粗，因工作需要常吹染整燙，髮質受損嚴重，最糟糕時曾斷髮，嚇得她不敢任意亂染頭髮；她洗澡、洗頭時間很短，但吹乾、吹順頭髮卻要花快1小時，「頭皮一定要吹乾，不然久了會偏頭痛，頭髮也要吹順，不然隔天起床會很毛躁。」她很重視洗髮精，也會選擇適合自己的香氣，「男生都很在乎女生頭髮的味道，好聞的洗髮精還會有記憶點，就是聞到那味道，會勾起一些回憶。」

(中國時報)

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