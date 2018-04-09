台灣萌主木熙衣 張如君放心傳承

木熙衣外型和身形條件俱佳，今年亦接下台灣賽區主席。

友善列印
中國時報
報導
張如君（右）開心找到木熙衣成為選美事業接班人。

台灣女子團體「City魅」隊長木熙衣，最近接下2018年全球城市小姐選拔大賽台灣賽區主席，成為最年輕的選美大賽主席，喜愛她的粉絲都暱稱她「萌主」，因為年僅25歲就當上選美大會主席，堪稱最萌主席。

選美冠軍出身的她，在大陸擁有高人氣，活動和商演接不完，但今年衣錦還鄉，將在台灣發片及參與戲劇演出，木熙衣說，在大陸發展多年，還是很想念家鄉，希望透過選美大賽持續為台灣女生打造圓夢的國際舞台。

難忘曾在選美出糗

本名吳欣樺的木熙衣，當年因媽媽幫她報名才走上選美之路，回想第一次參加選美比賽糗事，當時才藝表演是跳椅子舞，結果因為衣服勾住椅子，怎麼都拉不開，最後抱住椅子匆匆下台，糗到臉紅。生性樂觀的她，沮喪一下馬上又告訴自己還有機會，果然在總決賽表現完美，拿下2011年全球城市小姐后冠。

木熙衣之後加入由選美皇后組成的女子團體「City魅」，經紀公司當年將這個充滿青春氣息的唱跳女團帶到大陸發展，她因外型神似謝金燕，有「小謝金燕」封號，粉絲也最多。木熙衣今年準備發片，同時接下城市小姐台灣賽區主席的任務，她說：「舞台永遠都在，就等待準備好的人。」

選美賽12城市登場

今年邁入第15年的全球城市小姐選美活動在兩岸三地蓬勃發展，中華全球城市選拔協會理事長張如君積極推展選美慈善事業，同時也不斷進修，4年前從天津南開大學獲得博士學位，去年受聘為上海師範大學商學院教授，今年最令她開心的是，終於找到同樣也是選美出身的木熙衣傳承選美事業。全球城市小姐選美大賽3月在北京啟動，陸續將在12個城市登場，台北賽區訂8月4日決賽，大中華總決賽10月13日舉行，10月27日進行世界盃總決賽。有意參賽者可上網www.missglobalcity.org查詢。

(中國時報)

老公硬邦邦丁寧拒絕共舞 池端玲名兩地飛 自嘲像空姐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。