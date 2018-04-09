Richard Mille McLaren 英倫超跑DNA

Richard Mille與英倫超跑McLAREN推出第一款聯名表「RM 11-03 McLaren」自動飛返計時碼表，限量500只，售價約540萬台幣。（Richard Mille提供）

友善列印
中國時報
報導
RM 11-03 McLaren的表冠設計源自McLaren跑車的車輪，按把設計源自車頭燈。（Richard Mille提供）
Richard Mille（左）與McLaren超跑執行長Mike Flewitt攜手異業結盟。（Richard Mille提供）
Richard Mille與McLaren的工程師攜手設計打造RM 11-03 McLaren聯名表。（Richard Mille提供）
RM 11-03 McLaren聯名表完美複製英倫超跑的DNA，為美學上乘之作。（Richard Mille提供）
RM 11-03 McLaren腕表設計源自McLaren720S超級跑車。（Richard Mille提供）

Richard Mille與英倫超跑McLaren於2016年宣布結盟之後，腕表界即引頸期盼雙霸結盟後的聯名表問市，繼去年Richard Mille推出RM 50-03 McLaren F1腕表，打造是全球最輕的雙秒追針計時腕表後，今年將正式推出第一支聯名表──「RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表」。

魅力曲線 美感品味

為什麼要等這麼久？理由很簡單，因為Richard Mille與英倫超跑McLaren都是純手工打造，既珍貴又稀有，皆必須歷經一番砥礪焠煉，才能造就獨一無二的極致珍稀。

但這一年多的等待，是值得的。Richard Mille工程師FabriceNamura與McLaren設計總監Rob Melville應用創新材質和現代工藝，為這只聯名表注入獨特設計，兩人將McLaren 720S超級跑車迷人魅力的曲線和美感品味，完美體現在RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表的方寸之間。

售價540萬 全球限量500只

RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表的表殼由TPT碳纖維和橙色TPT石英纖維打造，質地輕盈且極為耐用，可抵抗惡劣環境，外觀採用McLaren標誌的灰橘配色，鈦合金按鈕呼應McLaren 720S超級跑車獨特的車頭燈設計，鈦合金嵌體表圈有McLaren標誌，形狀類似經典McLaren F1賽車的進氣管，5級鈦合金表冠則是McLaren輕量級車輪，橡膠表帶還有McLaren Speedmark標誌，無不完美複製英倫超跑的DNA。

RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表搭載RMAC3自動機芯，飛返計時功能可在賽車進行時即時歸零，快速重啟計時，重力儲存長達55小時，全球限量500只，售價18萬瑞朗（約540萬台幣），並將優先供應McLaren Ultimate系列的車主，車主可按照愛車的車型編號 （同樣也限量500輛），選購對應編號的RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表。

(中國時報)

陳奕不怕剃光頭 挑戰自我無極限

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。