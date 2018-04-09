Richard Mille McLaren 英倫超跑DNA

2018年04月09日 01:21 中國時報 陶福媛 報導

RM 11-03 McLaren的表冠設計源自McLaren跑車的車輪，按把設計源自車頭燈。（Richard Mille提供）

Richard Mille（左）與McLaren超跑執行長Mike Flewitt攜手異業結盟。（Richard Mille提供）

Richard Mille與McLaren的工程師攜手設計打造RM 11-03 McLaren聯名表。（Richard Mille提供）

RM 11-03 McLaren聯名表完美複製英倫超跑的DNA，為美學上乘之作。（Richard Mille提供）

RM 11-03 McLaren腕表設計源自McLaren720S超級跑車。（Richard Mille提供）

Richard Mille與英倫超跑McLaren於2016年宣布結盟之後，腕表界即引頸期盼雙霸結盟後的聯名表問市，繼去年Richard Mille推出RM 50-03 McLaren F1腕表，打造是全球最輕的雙秒追針計時腕表後，今年將正式推出第一支聯名表──「RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表」。

魅力曲線 美感品味

為什麼要等這麼久？理由很簡單，因為Richard Mille與英倫超跑McLaren都是純手工打造，既珍貴又稀有，皆必須歷經一番砥礪焠煉，才能造就獨一無二的極致珍稀。

但這一年多的等待，是值得的。Richard Mille工程師FabriceNamura與McLaren設計總監Rob Melville應用創新材質和現代工藝，為這只聯名表注入獨特設計，兩人將McLaren 720S超級跑車迷人魅力的曲線和美感品味，完美體現在RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表的方寸之間。

售價540萬 全球限量500只

RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表的表殼由TPT碳纖維和橙色TPT石英纖維打造，質地輕盈且極為耐用，可抵抗惡劣環境，外觀採用McLaren標誌的灰橘配色，鈦合金按鈕呼應McLaren 720S超級跑車獨特的車頭燈設計，鈦合金嵌體表圈有McLaren標誌，形狀類似經典McLaren F1賽車的進氣管，5級鈦合金表冠則是McLaren輕量級車輪，橡膠表帶還有McLaren Speedmark標誌，無不完美複製英倫超跑的DNA。

RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表搭載RMAC3自動機芯，飛返計時功能可在賽車進行時即時歸零，快速重啟計時，重力儲存長達55小時，全球限量500只，售價18萬瑞朗（約540萬台幣），並將優先供應McLaren Ultimate系列的車主，車主可按照愛車的車型編號 （同樣也限量500輛），選購對應編號的RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼表。

(中國時報)