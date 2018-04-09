陳奕不怕剃光頭 挑戰自我無極限

2018年04月09日 01:22 中國時報 陳張眾 報導

KENZO條紋針織衫，1萬9800元。（KENZO提供）

KENZO HYPER連帽運動衫，1萬8800元。（KENZO提供）

KENZO HYPER短袖T恤，7800元。（KENZO提供）

KENZO Logo衛衣，1萬2800元。（KENZO提供）

鏡頭前十足帥氣的陳奕，透露想於接下來的戲劇中挑戰自我，笑稱願意為角色剃光頭、增胖都在所不惜，陳奕穿KENZO Logo襯衫9800元、Logo牛仔褲9800元、Move球鞋8900元。（JOJ PHOTO攝）

好久不見的陳奕，日前為哥們沈建宏、是元介所主演的《阿青，回家了》站台，除了對好兄弟於新戲中演技表示肯定外，同為演員他也期許今年可以接到一個可以讓自己改變原有型態的角色，甚至剃光頭、增胖都在所不惜。

陳奕說：「我很羨慕一個演員可以改變他所有的型態，因為有一個角色可以去讓他模仿、揣摩，這才是演戲。」曾以《失去你的那一天》一劇入圍金鐘獎的他，近來積極耕耘戲劇之路，對於自己未來以演員身分於鏡頭前的形象，更是無極限，還自稱想要剃光頭演和尚。他笑言：「大陸流行一句話：『要火之前必剃光頭』，所以接下來可以接法海或清朝古裝劇之類的，想演一個不去看演員名稱不知道他是誰的角色。」縱使夢想中的角色尚未達成，鏡頭前的陳奕，則以帥氣裝容換上KENZO春夏系列服飾，挑戰別具個人風格的獨特造型。

日法混血的KENZO，本季亦藉著大膽視覺，拼湊揉合東京、巴黎兩座都市的不同靈感。源自日籍音樂家土反本龍一的音樂影像，加上寫著「HYPER」字樣的撞色標語，合身剪裁亦賦予整體更為摩登的輪廓，藉著穿梭復古及摩登風格間，迸發出濃濃的生命力。

(中國時報)