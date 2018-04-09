手機特別色 顏值搶客引領潮流

2018年04月09日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

Sony Xperia XZ2共推出「澄澈黑」、「清透銀」、「深湖綠」及「紫漾粉」4色可供選擇，2萬4990元。（Sony提供）

華為P20系列共推出「櫻粉金」、「寶石藍」、「亮黑色」及「極光色」4種配色，價格未定。（華為提供）

HTC Desire 12系列已先公布將推出粉紫及土豪金兩特別色。（HTC提供）

Michael Kors在2018紐約春夏時裝周中，採用了不少Pantone的Pink Lavender粉紫薰衣草色系元素，與今年不少新手機的顏色一樣。（東方IC）

超模貝拉哈蒂德在今年Alexandre Vauthier的巴黎高訂時裝周中，就穿起充滿神秘色彩的綠藍色禮服。（東方IC）

GUCCI 2018米蘭秋冬時裝周以創意基因打開混搭風，與今年華為P20系列的漸變「極光色」有異曲同工之妙。（東方IC）

手機已經不再只是一件科技產品而已，現在手上拿著手機的時間越來越長，自然而然手機也變成了配件之一，今年各大品牌推出的新手機都與時尚界並行，紛紛推出今年大熱Pantone或特別色手機，像三星Galaxy S9的「丁香紫」、Sony Xperia XZ2的「深湖綠」，還有華為P20的「極光色」及HTC Desire 12的土豪金色等，直接以「顏值」搶客。

三星S9機身修長好握手

三星Galaxy S9系列自上月預購開始，就以今年新推出的「丁香紫」及「午夜藍」的銷售表現最好，分別占40%及35%，而第3名則由基本色「午夜黑」以25%銷量占據，但還是可見特別色相對更受用家歡迎，加上S9+訴求有18.5:9的全螢幕，但機身卻修長好握手，近85%的消費者都挑選了特別色的S9+，預計在各功能的提升，以及新顏色的加持下，將超越上一代S8的3700萬全球銷量。

Sony Xperia XZ2同樣上月預購，今年一改手機過去方正造型，以弧形水滴狀呈現手機背面的全新設計，手感比過去更貼合手掌，而且更加入了特別的「深湖綠」及「紫漾粉」2色，全球預購開放內僅1小時就滿額完售，當中以「深湖綠」呼聲最高，可見「顏值」的提升，的確讓Sony在今年攬了不少用戶。

讓人捨不得裝上保護殼

近日剛發表的華為P20系列不僅以強大的「類單眼」相機為賣點，更推出了多種吸睛配色，像是櫻粉金、寶石藍、亮黑色等，當中以漸層的「極光色」最讓消費者驚喜，以奈米真空光學鍍膜技術，在機身背面打調出漸層色的「極光帶」，顏色特別到讓用家捨不得裝上保護殼，已有傳聞台灣將在19日舉行發表會，讓消費者一睹新機真面目。

至於CP值甚高的HTC Desire系列最近也公布了全新的Desire 12，除了升級雙鏡頭以外，更延續U11系列的「水漾玻璃」設計，在背蓋上加入壓克力玻璃材質，而且更推出今年大熱的粉紫及土豪金兩特別色，雖然仍未有價格、正式顏色名字及上市日期曝光，但相信會是講究手機顏值中的高CP值選擇。

(中國時報)