CES獲獎無線耳機在台開賣

2018年04月09日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

AfterShokz Trekz Air AS650骨傳導藍牙運動耳機，共有板岩灰、森林綠、午夜藍、日落粉4色，5490元。（AfterShokz提供）

近年各品牌推出新耳機大多朝無線、運動方向發展，今年CES展登場的話題款Jabra Elite 65t，終於公布登台開售，全球首款通過UC認證的專業無線耳機Jabra Evolve 75e也將開賣；至於Bose的SoundSport Free無線耳機及AfterShokz的骨傳導藍牙運動耳機，也是不少無線愛好者的選擇。

Jabra Elite Sport的全新Elite 65t早在今年的CES展中獲得創新獎，採獨特技術確保穩定的無線連接，並升級至藍牙規格5.0，輕量化及15小時的電池續航力設計，訴求使用者就算長時間配戴使用也沒問題，另外今年已新增支援Amazon Alexa on-the-go，可透過Elite 65t以語音控制Alexa執行各種指定，10日起各大零售商發售。

而Jabra Evolve 75e的無線、音質、主動噪音消除技術及忙碌指示燈等，均是Evolve系列的獲獎功能，當中共有5個按鈕以簡單控制通話和音樂，另外其振動頸帶也提供靜音通知功能，而且在2小時內即可充滿電，再提供長達14小時的電池續航力，對商務人士可是最新的耳機選擇，將在5月起開售。

Bose的全無線運動耳機SoundSport Free訴求激烈、專注的運動訓練，甚至是長時間配戴也能舒適、穩固，加上Bose原有的高級音效系統，還有IPX4防水等級、一鍵呼叫個人語音等功能，對喜歡運動、無線耳機，同時也講求音質的使用者來說，是一次可滿足多種需求的新品。

假如喜歡科技新品的使用者，不妨試試看近年興起的骨傳導耳機，像是AfterShokz的Trekz Air AS650骨傳導藍牙運動耳機，透過骨骼傳遞聲音，直接傳達內耳耳蝸而產生聽感，不必再像過去要放進或全罩耳朵才能聽到聲音，而且還有IP55防水認證，支援藍牙4.2連接與多點配對，在聽音樂的同時也能聽到周圍的聲音，騎車或在路跑時也能增加安全性。

(中國時報)