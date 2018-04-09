SKODA Kodiaq 2.0 TDI 安全配備豐富

多功能方向盤為3幅式設計並附加換檔撥片，6點鐘方向為鏤空並飾以鍍鉻框，外覆皮革提供不錯的握感。（陳大任攝）

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中國時報
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助手席置物空間很多，上層為隱藏式收納盒，外蓋為精美飾板，下層手套箱內有SD多媒體機及保冷開關。（陳大任攝）
大型天窗延伸到第二排乘客頭頂上方，享受極佳的採光與視野，前座椅背附加折疊式小餐檯可放置食物。（陳大任攝）
第三排座椅椅背相當平整，折疊收納後與後廂底板為同一高度，可平放大型物品，進出時也更為方便省力。（陳大任攝）

Skoda Taiwan去年端出銷售佳績，主因即是拜Kodiaq大量到港之賜，今年前2個月銷量更較去年同期成長近6成。這隻阿拉斯加棕熊（Kodiaq車名）去年7月在台上市，即以9大特色造成轟動，其中豐富的安全配備更顯超值，開賣首兩周創下上千張訂單，等待交車期長達半年以上。

SKODA Kodiaq目前在台販售4款車型，配置有1.4L TSI汽油、2.0L TSI汽油及2.0L TDI柴油等3款引擎，分別擁有150hp／25.5kgm、180hp／32.7kgm、190hp／40.8kgm最大動力輸出，售價自122.9萬起至157.9萬元，這次試駕的是2.0L TDI尊榮版，配置7速雙離合器自手排變速系統，相較其他車款擁有較佳的油耗表現（15.6km／L）。

查看一下Kodiaq的規配表，在安全欄位中，全車系標配9氣囊，包括雙前座氣囊、雙前座側邊氣囊、雙後座側邊氣囊、前後座頭部氣簾，駕駛座還有膝部氣囊。ABS防鎖死煞車、MSR引擎循跡控制、MKB二次碰撞預煞、ASR加速防滑控制、DSR駕駛轉向穩定輔助系統都列為標準配備。

更進階如ACC主動式定速跟車系統、Front Assist前方輔助系統則是除了入門款可選配外，其他車款均為標配，同時還增加了前後停車警示、Area View全車俯瞰顯影警示、車側盲點警示及後方來車警示系統，這次試駕車還多了4x4全時四輪傳動系統。

(中國時報)

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