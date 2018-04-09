CITROEN GRAND C4 PICASSO美味、有料

2018年04月09日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤下方為平底設計並以皮革包覆，後方配備有換檔撥片，1點鐘方向為造型細長的排檔桿。（陳大任攝）

大面積前擋延伸至前座乘客頭頂，廠方提供可以滑動、收折的遮陽板，左側為收至最短，右座為延展最長。（陳大任攝）

第二排為3個獨立座椅並且可以調整不同的傾斜度，當第三排乘客進出時，可折起前座騰出上下車的空間。（陳大任攝）

第三排座椅為隱藏式收納，並且是兩張獨立座椅，上方隔板為折疊式設計，收納好座椅即可展開鋪平。（陳大任攝）

CITROEN GRAND C4 PICASSO自2015年引進，當時即以前衛的外觀吸引不少車迷目光，去年推出小改款，許多細節處又做了美化，車頭改變最多，但更加實質的是安全配備，包括360度環景視野駐車輔助、SLI、ISA、HBA、LKA等等，有如法式潛艇堡一般充滿各式好料。

目前CITROEN GRAND C4 PICASSO有Design、Premium Pack 360、Premium Pack 360+18”Alloy等3款，均配置2.0L柴油引擎、150hp／370Nm最大輸出、6速手自排變速系統。差別主要是Design車款為布質座椅，其他2款是黑色皮椅，並配備Vision 360度駐車輔助系統，而頂級車款為18吋鋁圈，售價分別為158.8萬、168.8萬、173.8萬元。

GRAND C4 PICASSO的內裝設計對於習慣日系或德系車款的消費者來說，第一次坐進去都會感到非常的不同，例如超大前擋還有A柱下方視窗，再加上左右門窗，對前座的駕駛和乘客來說，就好像坐在水族箱一樣，視野非常遼闊。但重要的是這些差異一樣都是非常合理的設計，就像日本料理和法式餐點各有千秋。

小改款的GRAND C4 PICASSO提供Mirror Screen觸控螢幕鏡射功能，支援Apple Carplay、Android AUTO和MirrorLink系統連線，駕駛輔助的部分有更豐富的配備，包括SLI速率掃描辨識、ISA智慧型速率調整、HBA智慧型遠近燈切換、LKA車道維持、LDWS車道偏移警示等，還有DAA駕駛注意力警示系統等等。

(中國時報)