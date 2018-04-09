2018年04月09日 04:11 中國時報 郭本城

臺灣省國語推行委員會成立五周年紀念留影。（郭本城提供）

前排外公（左）徐熙民（右）後排：母親及弟弟本垣。（郭本城提供）

這是一個家庭倫理的故事，述說一個破碎的特殊家庭，如何居安思危？如何度過黑暗的年代？

我名本城、弟名本垣，「本」乃郭氏宗派十二字之一，「城、垣」則是外公取的，是指古代圍繞城市的城墻，高大、雄偉、堅固，是安全的屏障、更似生命的錫安山。

壹、恨鐵不成鋼

外公真是浩瀚大器，他期許我們兄弟要似堅若磐石的「城垣」，將來要做一個安邦治國對國家民族有貢獻的英傑。而母親卻認為，我們能做一個清廉正直、頂天踵地的男子漢，也就無愧列祖列宗了。

外公姓齊名勛，號「鐵恨」，有「恨鐵不成鋼」的抱負，人稱「鐵老」，也有「鐵漢」的敬意。他於一八九二年出生於北京西郊香山，家境非常貧苦，當年中國的百姓生活，大多清寒艱辛。外公的祖籍是健銳營蒙古旗，香山健銳營正是清朝八旗禁衛軍中，最具戰鬥力的特種部隊。

健銳營駐紮在北京香山實勝寺旁，是乾隆十四年（一七四九年）所設立。約兩千人，被視為清軍的精銳，曾經參與許多戰役。據悉，外公的曾祖父曾是健銳營蒙古馬隊的戰將，一八六○年第二次鴉片戰爭，咸豐帝派出精銳部隊，在八里橋對抗英法聯軍，最後全軍覆沒，他的曾祖父跟所有的戰士一樣為國捐軀。

外公是獨子，不到三歲就發生甲午戰爭，當年是半封建、半殖民的社會，清廷戰敗後簽訂〈馬關條約〉的巨額賠款，讓民間窮困雪上加霜，社會更是生靈塗炭。他們一家人苦不堪言，最後連三餐都不繼了。在他五歲時，父親又因病逝世，當時適逢外強入侵、內亂紛擾，清朝被列強霸凌分瓜，內憂外患造成社會加劇的混亂，孤兒寡母生活更是困乏潦倒。於是，他就跟母親寄居到他外公家去了。

這種際遇跟我相仿，外公五歲父親病故，我五歲雙親離異。年輕的母親帶著我和幼弟，也是寄居在外公家，就是在一九四六年，外公銜命來台推行國語所分配的宿舍。

只是，外公生長在國力虛弱的時代，戰亂、貧窮、疾病與死亡，不斷摧殘的渾沌亂世，生活的困乏比我超過千百倍。我很感慨，上幾代的親人長輩都比我來的艱辛，而我卻不知惜福，還經常忘記感恩。

貳、鑽研注音符號

我外公對各種語文都有興趣，不但精通滿文和蒙文，他還自學日文。尤其，他對現代標準漢語的國語，更是深度的熱愛。

後來他奉命赴台推行國語，足證他在這個領域的造詣深厚，而他面貌與國父孫中山先生十分神似，讓很多人嘖嘖稱奇。

一九一四年他進入北京公立「西郊八小學」擔任教師，數年後升任「第六小學」擔任教師，還兼任校長。他和校內的教師積極的研究「注音字母」的教學，這些注音字母，在1930年後改稱為注音符號，就是好像豆芽菜一樣的文字ㄅㄆㄇㄈ…以此來強調注音，是扶助漢字而不是取代文字。

外公持續的研究其中的陰平聲、陽平聲、上聲、去聲和輕聲等許多音韻的規則，後來，他又陸續在西郊第三、第四小學，以及北京城內的第八、第十七、第二十八等三所小學擔任教職。

這套標準漢語的標音符號，從一九一八年正式發布至今，歷經了整整百年的演變和改革，現在一共有三十七個字母，就是：

ㄅㄆㄇㄈ

ㄉㄊㄋㄌ

ㄍㄎㄏ

ㄐㄑㄒ

ㄓㄔㄕㄖ

ㄗㄘㄙ

ㄧㄨㄩ

ㄚㄛㄜㄝ

ㄞㄟㄠㄡ

ㄢㄣㄤㄥ

ㄦ。

我六歲入學之後的前三個月，就在這三十七個字母裡面說說、唱唱又跳跳，台灣入學兒童的基礎教育，就是這些注音符號，這是台灣小學一年級國語課程必修的內容。而在這些字母裡面，又有太多外公的智慧和心血。

一九二三年初，外公應聘到上海「商務印書館編譯所」擔任編審，主編國語書刊，又在函授學校擔任國語科的教學主任，並參與籌備「上海國語師範學校」。

一九二五年，外公帶著外婆離開北京正式移居上海，擔任「上海國語師範學校」的國語教師，還擔任「商務印書館」的編譯，負責編審教科書與國語書刊，並且參與中國最早的一部大規模的辭書《辭源》的編輯工作，在同一時間，他還擔任「商務印書館函授學校」國語科的主任。

一九二八年外公負責編輯《國語羅馬字學習書》，他所編的《初級國語話》和《高級國語話》，有很多小學都採用為教本。一九三一年，他到日本講學，演講「中華國語之要素」。可是他返鄉之後不到一年，山河就發生驚天泣地的一二八事變。（待續）

(中國時報)