2018年04月09日 04:11 中國時報 文／瓦歷斯．諾幹

觀影者總是期待英雄做出非凡人的舉動，用以紓解並滿足自我的不能，影像裡最接近平凡自我的，是小孩、女人以及即將厄運臨頭的男人，他們可以被允許顯露出內心的恐懼，因為我們正是其中的一個，而這樣的恐懼之人在被觀看的同時又離開了我們，他們跳進了影像的世界，拉出了泛黃的時間與空間之隔，讓恐懼的我們有了安全的隔離──我們總是羞於顯現脆弱、以至於對求助難以啟齒。

上個世紀，著名的《滾石》雜誌特約編輯強納森．柯特（Jonathan Cott）在訪問蘇珊．桑塔格時，特別舉出龔固爾兄弟（Goncourt brothers）在日記裡的一段話╴╴疾病令人敏於觀察，如同攝影師的感光板╴╴用以證明桑塔格在《論攝影》、《疾病的隱喻》中顯現的某些主體。將攝影與疾病連結成某種哲思的命題，我注意的是桑塔格的回應，他說：「在我們身處的這個社會中，所有的事物都串通好要抹去各種感受，只留下最平庸的。神聖感，或是自從有思想以來人們始終討論的某些超驗感受都消失了。」換句話說，那些消失的神聖感，在日常生活中看似平庸實則內涵豐富意義的情感，就是我們該找回來，並且要實而踐之、該重溫舊夢。

攝影或許也成為一種疾病，一種將豐富的情感扁平化、平庸化的帝國疾病。一張泰雅夫婦的照片，在攝影師（人類學家、攝影家、隨軍記者……）紛雜慾望的眼睛底下，他們被抹除了名字（在殖民帝國的眼裡，被殖者何須姓名？他們就只是某種「物件」，只能被歸納、存檔），他們的情緒被壓縮到只能猜測，並且要朝向歡喜帝國的線索猜測。然而我不會以帝國之眼想像，也不應該如此。我想像著會不會這一對1920年後新竹州的泰雅族夫婦也有某種「內心的恐懼」？部落移住到淺山之地、山上的小米逐漸疏於照顧、獵刀不再能用山豬的喉嚨磨得淬礪、天空的距離愈來愈遠、作物開始要送到蕃物交換所換回鹽巴、腦海中的神話世界模糊了、小孩要不要送到蕃童教育所……

透過全球化的眼睛觀看近百年前帶有荒野氣息的夫妻，看著那妻子「顯露內心恐懼」的眼神時，那目光穿越了時間的序列奔向我的心臟，那密碼似的語言從我的心底緩緩升起，也許女人初次面對鏡頭怪物時內心升起的是：抽著我送的美麗煙斗的男人，我要你抱著我，我需要你的保護，好嗎？

(中國時報)