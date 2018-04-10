兩岸政策以執政團隊基調為主 蔡背書 賴支持維持現狀

2018年04月10日 01:42 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德自稱「台獨工作者」引發爭議，蔡英文總統昨天力挺賴清德，強調這是他的個人意見，賴也支持兩岸政策「維持現狀」，兩岸政策還是以執政團隊的態度跟基調為主。至於美陸兩強之爭，我們也是棋手，川普是我們的棋子「我就順勢操作！」

蔡英文昨天接受「新聞面對面」節目專訪，外界質疑她和行政院長賴清德之間的溝通問題。她說，每次看到媒體在她和賴之間做文章，就覺得說「怎麼會有這樣的想法呢」，強調和賴的關係「我可以給你兩個字─很好」，賴的表現「我很滿意」。

台獨是賴清德個人意見

對於賴清德最近一再強調自己是一個台獨工作者，蔡英文表示，她沒有特別跟他談到這些問題，因為畢竟是行政院長了，在很多事情上有他的看法，也有自己希望表達的方式，「我覺得這個，總統就要給他一定的尊重」。

她也為賴清德打圓場，強調賴會講這些話，都是因為在立法院被問到，他才去回答，但他也同樣說，兩岸政策維持現狀和維持穩定，他都是贊同的。

院長有自己的看法 尊重

蔡英文解釋，賴基本上是一個誠實的人，如果問他個人的想法，他當然就會告訴你他是這樣想的，但在政策上，賴還是支持兩岸要維持現狀和維持穩定的這個基調。

她說，賴在回答的時候，他也有告訴問他話的國民黨立委說「不要再問這個問題了」，因為他個人的意見跟整個執政團隊的兩岸的基調若有不同，基本上，還是以執政團隊的兩岸基本態度和基調為主。

至於美陸近來爆發貿易戰，相較於近來北韓領導人金正恩遊走於美陸之間，台灣是否會成為美國總統川普的棋子？蔡英文表示，會不會變成別人的棋子「我的回答是這樣，你不要小看台灣2300萬人」，台灣的經濟和國防都有相當的實力。

美陸貿易戰 台也是棋手

她說，很多人都說我們是別人的棋子，「你不要忘了，我們自己也是棋手，所以川普是我們的棋子，然後我們在兩大之間，我就順勢操作嘛！」

對於美國對台軍購和台美關係近來都有突破，她說，政府有決心在強化國防上投入必要的資源進去，那麼其他的國家看到你的決心的時候，你所需要的協助，就會有人比較有意願來協助你，我們在這兩年展現了一個決心，對很多有能力或願意幫助我們的人來講，他們的意願都會強化的。

(中國時報)