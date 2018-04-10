海協會長陳德銘語帶玄機 博鰲蕭習會今登場 會有好消息

「蕭習會」今登場，「惠台31項措施」列為重點議題。圖為2013年4月大陸國家主席習近平（右）與兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長（左）在海南博鰲會晤。（中新社）

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中國時報
／海南博鰲報導

「蕭習會」今日登場，前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長10日將與大陸國家主席習近平進行會晤，雙方預料將針對「惠台31項措施」等兩岸交流議題進行對談，並在下午6點召開記者會。此外11日上午出席兩岸企業家圓桌會議後，蕭萬長也將在隨後的午宴與大陸國台辦主任劉結一進行會面。

惠台31項措施 重點議題

大陸海協會長陳德銘9日被台媒問到「蕭習會」相關細節時，面帶微笑說「你們會聽到很好的消息」。對這次被視為「蕭習會」重點議題之一的「惠台31項措施」，兩岸共同市場基金會執行長陳德昇則說，這無論在區域經濟整合或兩岸整合角度來說都有其積極意義。

蕭萬長上一次與習近平在博鰲論壇見面是在2015年，闊別3年之後，面對近期兩岸政治經濟諸多變化，此次兩人會面的形式、規格、互動情形與會面時間長短、對話內容全都是關注焦點。這也是習近平在十九大全面掌握黨政軍權力後，首度會見台灣重要政治人物。

蕭萬長9日下午飛抵海南之後，先由海南省副省長、國台辦副主任接機、舉行簡單便宴後，晚間入住博鰲亞洲論壇大酒店。目前預計於10日開幕式後的下午與習近平會晤，並在下午6點，由蕭萬長親自出面召開記者會對外說明。

陸升級 台需新思維因應

此外，蕭萬長預計出席11日早上的兩岸企業家圓桌會議，隨後一起參加雙方午宴，而劉結一也將一同赴宴。

對於此行受到關注的「惠台31項措施」，兩岸共同市場基金會執行長陳德昇說，相信這都是大家所關心的新平台，尤其未來是否有施行細則分享大陸經濟機遇、台商保障等都是重要課題。

陳德昇坦言，面對大陸轉型升級，部分台商可能面對淘汰壓力，認為可針對台商從法規與實務面考慮退場機制，除了減少淘汰企業對大陸經濟發展造成負面影響，也可以避免造成兩岸政治整合的基礎鬆動；大陸很可能在2025到2030年成為全球最大經濟體，台灣如何因應面對甚至融合，應該要有新的戰略性思考。

(中國時報)

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