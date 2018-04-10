要蔡賴為新北市長敗選負責 菊籲 不要散布失敗主義

即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊9日拜會前行政院長蘇貞昌，勸進蘇貞昌參選新北市長，歷經50分鐘閉門會談與簡短訪問，陳菊面帶笑容離開超越基金會。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

為力勸蘇貞昌出戰2018新北市長，將接任總統府祕書長的陳菊昨前往拜會蘇貞昌，但游系綠委高志鵬曾指，若民進黨在新北市選輸了，包括黨主席、行政院長都應辭職下台負責。陳菊受訪時回應表示，不希望黨中央或有人散布「失敗主義」，應該了解新北選情的艱困，並且要有信心，她並強調該承擔的責任沒有人會逃避。

蘇巧慧嗆高志鵬 就是要贏

不過蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧昨則就高志鵬的「負責說」反駁表示，「前輩的說法，我不曉得他奠基在哪裡，我們的想法沒有這麼遠，我們就是希望新北要贏。」蘇、游陣營互不相讓，火藥味相當濃厚。

陳菊昨親赴蘇貞昌的超越基金會，勸進蘇能承擔重責。針對高志鵬的說法，陳菊昨回應，不希望黨中央或有人散布失敗主義，應該了解艱困並且有信心，「我覺得該承擔的責任沒有人會逃避」，但正因為困難所以需要最強的人，我們一起加油、一起並肩努力好嗎？

撇派系角度思考 責任優先

媒體追問，花媽力挺蘇貞昌，這樣算是新系結合蘇系，要一起對抗正國會嗎？陳菊說，「如果現在還用派系角度去思考，非常可惜，『我們先考慮台灣的利益與責任』，還有我們對社會的責任，如果只是思考個別的派系的話，是不能夠擔任更大的責任，所以我會覺得沒有人會去考慮，派系是最小的問題。」

蘇巧慧昨陪同台北市議員黃向群掃街，也被追問蘇貞昌選新北是否自打臉？她則替父親緩頰，多次強調希望新北要贏，且新北要有最強的人選，成為台灣的領頭羊，「到底要有誰出來擔這個重擔，我想黨中央會有很智慧的方式來處理。」

蘇巧慧也說，包含蘇貞昌、陳水扁、謝長廷等前輩，他們這一代人的初心都是希望台灣更好，這樣的心情被化約成派系之爭，為個人而戰，這真是小看他們，「我想游院長也不是這樣的心情」。

(中國時報)

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