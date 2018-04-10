高志鵬斥 他們好像不懂歷史

2018年04月10日 01:42 中國時報 郭建伸 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

游系綠委高志鵬前天指出，若民進黨徵召蘇貞昌選新北市長卻敗選，要負政治責任，但被高雄市長陳菊反駁「不希望黨內散布失敗主義」。高志鵬昨受訪時則說，民進黨在陳水扁執政時，於2004、2005年接連遇到兩次敗選，當時黨主席與行政院長都有負責，強調其來有自，絕非硬拗，「（他們）好像不太懂歷史」。

強調非硬拗 黨早有先例

高志鵬說，前總統陳水扁在2004年連任總統後，訂下立委席次要過半的標準，雖然當年民進黨是第一大黨，但是加上台聯仍未過半，陳水扁就請辭主席，時任行政院長的游錫堃也下台。

高志鵬強調，2005年底三合一縣市長選舉時，民進黨在縣市首長選舉又掉了3席，黨主席蘇貞昌、行政院長謝長廷也請辭，「基礎就是這樣啊，主席跟行政院長就是要下來啊。」

高志鵬則直言，根據就是這樣，活生生血淋淋的，況且民進黨也沒換過幾任主席跟行政院長，「（他們）好像不太懂歷史，可能沒注意到黨史吧。」高志鵬強調，不是他要硬拗，過去就是這樣。

新北市議員許昭興則說，昨天他們與游錫堃聚餐，游前院長一直安撫他們，希望能尊重黨的機制，但他們希望游前院長出線，不僅只是民意，更多是他們的私心，「因為游前院長對待每位議員都是公平與真心」，其他人從過去經驗看，她就不敢保證了。

挺游市議員 盼尊重基層

市議員林秀惠說，民進黨新北市議員超過半數力挺游錫堃，並非他們個人想法，而是來自基層的壓力，許多選民都希望游錫堃能憑藉上屆氣勢，帶領他們贏回新北、議會席次過半；黨中央明明已有內定，卻未跟地方溝通，讓他們「情何以堪」，對議員們更是傷害，直言黨中央應該為自己的決定負責。

市議員鄭金隆強調，黨中央的權力來自地方基層，「黨的決定也應該尊重基層聲音。」

(中國時報)