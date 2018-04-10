花媽勸承擔 蘇貞昌考慮參選

2018年04月10日 01:42 中國時報 郭建伸 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

綠委吳秉叡退出2018新北市長選舉後，民進黨中央有意徵召行政院前院長蘇貞昌出戰，但蘇遲未表態。高雄市長陳菊昨前往拜會力勸蘇能「承擔重責」。蘇貞昌說，他跟陳菊一樣，一聽到台灣人民有需要，他就會跳出來，他對新北市民有深厚的感情，「我對黨、新北市都不能放著不管，我願意慎重考慮。」

陳菊與民進黨選對會召集人林錫耀昨午後前往超越基金會，與蘇貞昌會談近50分鐘並接受訪問。蘇貞昌會後受訪說，年底選戰非常重要與艱難，陳菊代表黨中央再三懇切，希望他來扛此重責，他對民進黨、新北市都不能放著不管，他願意慎重考慮。媒體追問要考慮多久？蘇則表示，一有結果，一定會向黨中央及社會報告。

陳菊說，新北市人選到現在還沒出線，很多人都很焦慮，她代表選對會，特別來拜訪蘇貞昌徵求他的意願，非常期待他能夠在最關鍵的時刻一起並肩作戰；選對會這些日子對所有有意參選的人，包含民調、人選做了很多理解，「我想我們需要一個最強的人，在最重要的關鍵，承擔民進黨在新北市這場選戰。」

陳菊也說，年底選戰是關係台灣民主深化能否持續的重要關鍵，也是蔡英文總統、行政院長賴清德非常嚴格的期中考，因此花了很多功夫遊說；蘇貞昌過去在新北市不僅有亮麗的成績，很多建設現在還被新北市民津津樂道，民進黨剛好有機會第2次執政，希望在蘇的執政下，帶領新北「超越再超越」。

由於蘇貞昌在競選台北市長時，曾說過不要第3次參選台北縣長，外界對於他此次參選也頗多質疑。陳菊替他緩頰，表示「戰士沒有選擇的空間與時間」。

談及新北基層現在拱游錫堃的聲浪很強，陳菊則說，每一個參選人當然都有他的支持者，不過民進黨有一個很好的傳統，就是黨中央一旦做了一個決定，都是全黨團結一致。

(中國時報)