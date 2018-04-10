王鴻薇PO影片 想看蘇怎麼拗

2018年04月10日 01:42 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

民進黨新北市長參選人大致底定，如無意外將由擔任過兩屆台北縣長的前行政院長蘇貞昌重披戰袍，台北市議員王鴻薇9日在臉書分享蘇貞昌2010年於台北保安宮的演講影片，蘇在影片中提到不會第3次參選新北市長，王鴻薇對此狠酸，「好想聽聽蘇貞昌宣布參選新北市的感言，看蘇貞昌怎麼再硬拗回來。」

為搞定新北市長人選，蔡英文總統親自出馬，昨天即將走馬上任的總統府祕書長陳菊親自北上勸進蘇貞昌參選新北市，綠營由蘇貞昌出征對戰前新北市副市長侯友宜幾成定局。

不過，王鴻薇在臉書上分享蘇貞昌2010年在台北市保安宮，宣布參選台北市長時的影片。

影片中蘇貞昌搬出美國華盛頓總統為例，蘇表示「美國的華盛頓總統，可以選第3任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，這是民主的精髓，我也不願意破壞，但如果有一天我有更大的能力，我一定會更努力的回饋台北縣民頭家，但我不會選第3次。」

王鴻薇猛酸說，好想聽聽蘇貞昌宣布參選新北市長的感言，看要怎麼再拗回來，蘇貞昌跑到保安宮宣布參選台北市，為了合理化自己的政治算計，連華盛頓都抬出來。王鴻薇還指出，如今蘇貞昌即將華麗登場，當年保安宮神明前的民主精髓是否安在？她等著當年誓言不回鍋新北市的蘇貞昌，會給大家什麼答案。

PO文也掀起網友討論，有人表示「髮夾彎彎到不成形」、「在神明面前說過的話，竟然是騙人騙選票」，還有網友打賭，蘇貞昌到時候一定會說，「我是說台北縣不是新北市」、「因為新北市民需要我」等話語解套。

(中國時報)