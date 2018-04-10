新聞透視－連神明也騙 電火球和白海豚一樣會轉彎

2018年04月10日 01:42 中國時報 林金池 、 葉德正

前行政院長蘇貞昌當年在神明前信誓旦旦「樹立民主典範，不會參選第3次新北市長」，如今卻打算自毀諾言，還要全黨上下打圓場，試問，身為民進黨創黨元老，你的「民主典範」標準在哪裡？這不是白賊，什麼是白賊？

2010年民進黨主席蔡英文原擬參選台北市長，安排蘇貞昌參選新北市，沒想到蘇反將蔡一軍，率先在北市保安宮宣布參選台北市長，打亂整體布局、雙雙落敗，兩人關係降到冰點。

蘇貞昌當年在保安宮神明前，援引美國總統華盛頓「可以選第3次而不選，這是民主上限，抗拒誘惑，數立典範，我，貞昌不敢違逆，我不會參選第3次」，慷慨激昂的演講，台下支持群眾感動落淚，這種高度、胸襟無人能及。

子弟兵吳秉叡宣布角逐黨內新北市長提名後，蘇貞昌四處抬轎，甚至口出「跪下來扛著他都願意」，這些感人話語言猶在耳，沒想到陳菊登門拜訪後，一夕間風雲變色，花媽還幫緩頰說：「戰士沒有選擇的時間跟空間…是用整體社會的需要、新北市民的期待去考量。」坐轎、抬轎角色瞬間互換，這要支持者情何以堪？難怪徒弟吳秉叡要「放下不是放棄」！

「人在做、天在看」，如果神明前發誓都可以不算數，到底是昨是今非，還是昨非今是？

吳敦義當年在高雄市長，因沒有實現政治承諾，被綠營議員譏諷為「白賊義」；為了推動國光石化說出「白海豚會轉彎」，成為網路霸凌圍剿對象。

如今，蘇貞昌有過之而無不及，考慮自毀承諾回鍋參選，難道這不是「白賊」嗎？難道不是比白海豚轉彎還硬拗嗎？

蘇貞昌在新北市政治勢力龐大，兩位子弟兵、小女兒擔任立委，蘇系市議員多達10人，如今還鬆口可能回鍋參選市長，這是民主常態嗎？

既然民進黨已失去民主典範，何不請黨籍立委修憲，把新北市改成蘇貞昌封地，連選舉程序都免了，不是更乾脆！

(中國時報)