小英拍板 兩公式周四院會協商 軍人年改樓地板38990元

2018年04月10日 01:42 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院院會周四將討論、並通過高度敏感的軍人年改案，之後送交立法院審查。蔡英文總統昨接受年代電視「新聞面對面」訪問時提前拍板表示：「軍人年改樓地板38990元已是共識，應該不會動了。現在就是50％加2.5跟55％加2，這兩個公式要怎麼樣去協調的問題。」

約40～50%的人受影響

蔡英文表示，軍人年改案約有近60％的人不被影響，會被影響的人大概是40％～50%。她了解這些被影響的退休朋友，會有一種被剝奪感，在改革過程中，雖有一些比較激烈語言，但她相信這些都是少數，絕大多數的台灣民眾都很感謝這些人，犧牲部分給付而成就了國家的財政空間，讓國家能夠永續下去，可以為下一個世代建構更好的經濟環境、更公平的稅賦、減輕低收入者的賦稅負擔。

蔡英文說：「在整個改革的過程中，我覺得台灣社會整體都對這些受到影響的退休朋友們非常感激。」但她也坦承，軍改案確實得罪了很多人。

改革確實得罪很多人

公教年改案在立法院審查時，多位綠委提出更嚴苛的修正版本，並獲三讀通過。蔡英文說，考慮公教年改案在立法院審查時的大幅變動，她拜託副總統陳建仁一定要跟立法委員溝通、再溝通，有共識時再把法案送到立法院，希望這次的版本跟立法院通過的法案不會有落差，「這一次非常慎重的處理」。

賴沒有特別表示意見

行政院昨天討論周四院會議程，攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案確定列入。相對於蔡英文篤定軍人年改樓地板為38990元，行政院長賴清德在會中並沒有特別表示意見。

軍人年改草案將依照總統府國家年金改革委員會召集人副總統陳建仁3月底與民進黨立委討論方向，送交院會討論。其中，軍人年改樓地板為38990元；服役滿20年，退休俸起支俸率55％，每增加一年年資增加2%，最高採計35年。

一波三折的軍人年改案，原定3月送立法院審查，但立法院本會期總質詢時，遭遇強烈抗爭，還發生重大傷亡事件，導致討論審查放慢步調。周四草案經行政院會通過後，將送立法院進行法案實質攻防。賴揆日前表示，行政院希望軍公教年改能在7月1日共同上路，目前時程沒有改變。

(中國時報)