台北這局沒處理好民進黨可能分裂

柯文哲。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨在台北市是否再禮讓柯文哲？蔡英文總統昨天表示，現在基層有不同聲音，整合過程如果這一局沒有處理好「我們很可能在台北就分裂了」，柯P在台灣價值的做法上「要再觀察」，她也暗指柯P變了「越來越像政治人物」。

蔡英文昨天接受「新聞面對面」的專訪，對於民進黨是否傾向跟柯P合作？她說，「這個事情到現在沒有定論」，黨裡有很多不同的意見必須要進行整合。

她也坦承，「現在這個黨裡面，確實有很多不同的意見」，民進黨對台北市議員的提名在這星期會完成，屆時會把這些候選人、基層的里長、黨內意見領袖等人找來「大家好好的談一談」。

她說，雖然黨規是由黨主席決定徵召，但「這個黨主席不是自己就拍板，就可以決定誰，黨主席在做決定之前，一定會經過好幾層的溝通」。

蔡英文強調，這一次台北市長的提名或者是不提名，這件事情的溝通與整合過程非常複雜，「民進黨如果這一局沒有處理好，我們很可能在台北就分裂了」，估計要到5、6月才會決定。

對於上次要求柯文哲在台灣價值上給答案，蔡英文表示，我們還是非常期待柯P在台灣價值上「不一定用說的，他能夠用做的，或用其他方式展現出來都好」，是否至今沒做到？她說「我要再觀察」。

外傳所以要禮讓柯P是擔心2020年柯出來選總統，蔡英文表示，對一個做總統的人來講，「最重要的是2018，所以2018一定要選得好，不是嗎？」

她也要柯自己去想一想：第一他覺得民進黨的支持，在他整個選戰裡面是不是很重要？第二如果他覺得很重要，他要用什麼方式，讓他對於兩岸的看法能夠有一個更平衡的看法，讓民進黨的支持者也覺得是可以接受，「不僅是民進黨自己要整合，我想柯文哲市長他本身也要好好地想一想」。

至於陳菊，她說，她有個人的感受，但是就她的了解，她對這一局還是採取開放的態度。柯P的做法，確實在某種程度也引發了民進黨內部有一些人的討論，這一些最後都會在我們整合過程中反映出來。

民進黨內有人認為柯P變了，不再是素人，蔡英文表示，她也覺得柯P從一個素人也開始走向政治的這條路上了，「那某種程度，也越來越像政治人物吧」。

(中國時報)

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