和綠營合作破局 柯：不清楚

2018年04月10日 01:42 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統對於年底台北市長選舉是否要與柯文哲合作，昨並未做明確回應，卻指柯已從素人，某種程度越來越像「政治人物」，暗指柯P有所改變，並對柯在兩岸議題上的「兩岸一家親」立場提出質疑。台北市府發言人劉奕霆表示，柯市長認為兩岸應設法和平相處，距離年底選舉還有一段時間，市長還有很多時間及公開場合機會，屆時會向民眾表達想法與理念。

民進黨台北市長人選至今未定，即便立委姚文智等人表態爭取，但黨中央始終未表態是否繼續禮讓柯P，近期綠營基層醞釀別與柯合作，外界解讀柯與綠營關係生變，而柯則表示「不清楚」。

蔡英文昨受訪時雖未明確回覆台北市長的問題，但被問及柯文哲行事作風與過去不同，她也覺得，柯已從素人，某種程度越來越像「政治人物」，暗指柯P有所改變。柯文哲昨面對媒體提問表示，人總是會演化，不可能原地不動成為化石，最厲害是有沒有辦法從政治人物變素人。

另外，針對兩岸議題部分，柯文哲喊出兩岸一家親，蔡英文也認為，柯文哲應該想一想，民進黨支持是不是重要？如果重要，柯應該用什麼方式表達對兩岸看法更平衡，而不是一錘定音。

由於即將接任總統府祕書長的陳菊，過去曾因悠遊卡、高雄舉債等議題和柯多次槓上，昨被問及民進黨跟柯文哲的競合關係，陳菊強調，選對會一定會有適切安排，但她也語帶玄機說，若民進黨需要她的意見，「我會表達我的意見」。

柯文哲昨表示，自己跟陳菊溝通應該沒問題，過去悠遊卡、舉債等問題雙方槓上，只是說實話，不是針對陳批評，事後也都有讓步，而且選舉事情應該是跟洪耀福談，至於民進黨內部如何處理，他不清楚。外傳蔡英文曾與柯文哲見面，雙方是否針對選舉部分交換意見，柯文哲說，那是很久以前事情，近期沒有跟蔡總統見面談選舉。

(中國時報)