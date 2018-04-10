新聞透視－談兩岸 賴院長要知所分寸

2018年04月10日 01:42 中國時報 崔慈悌

行政院長賴清德三番兩次「台獨工作者」說法，讓兩岸關係再起風波。蔡英文總統昨天在專訪中為賴揆背書，她強調兩岸政策仍以執政團隊基調為主。賴清德也應該深刻了解，既然擔下「閣揆」職責，無論是在政院開會、立院答詢、下鄉視察，都是百分百的行政院長，在國家憲政體制議題上，已無私人立場，盼「做什麼、像什麼」，勿再有「出格」的言論。

對於賴揆近來在兩岸議題上的暴衝發言，蔡英文昨天委婉地說，她並沒有特別與賴揆談到這個議題，畢竟賴是行政院長了，她要給予賴一定的尊重。

然而，兩岸政策屬於總統職權，身為行政院長的賴清德不僅不應置喙，更該戒慎恐懼，即使在不得已下談到，也絕對不該超越界限。總統雖對賴揆表現尊重，但在兩岸政策上，賴顯然未能尊重總統，也未顧及他的一句話，可能會令兩岸陷入難解僵局，甚至衝擊到美陸台三方關係，而這個後果，承擔的卻是蔡英文。

儘管蔡英文為他解釋，這是賴的個人說法，而且是在立委詢問下才說，但賴的暴衝已經不是第一次，去年首度備詢，甫上任的賴揆就丟出「台獨工作者」的說法，當時總統府隨即為他拆引信，強調兩岸政策是總統職權，目前仍是「維持現狀」，說明賴的主張和執政團隊有所不同。

但賴揆卻未能收斂，在兩岸議題上的不當發言是接二連三。兩岸和外交政策非常敏感，稍有不慎，就容易擦槍走火，身為行政院長，一言一行代表的就是政府和政策方向，沒有所謂的「個人說法」，尤其涉及到總統職權，賴揆更應拿捏發言分寸，謹言慎行。

(中國時報)