游錫堃2度表態沒意願

游錫堃（曾百村攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

陳菊昨銜命拜訪前閣揆蘇貞昌，促蘇投入新北市長戰局，令許多游系支持者不服。蔡英文總統昨表示，游錫堃很清楚，今年1月左右就告訴她沒準備要選新北市，7日再談，態度還是一樣。

兼任民進黨黨主席的蔡英文昨還原7日約談游錫堃、立委吳秉叡及羅致政的過程。她表示，分開約談游、吳、羅，是希望3位面對主席時，可以把心裡的話講出來，讓主席可以判斷，因此才一個一個跟他們談。接下來還會再約詢一些人做意見整合，希望是這禮拜就能做決定，決定了之後，她一定「登壇拜將」。

她也描述了與三人會談的內容，關於游錫堃的部分，她過去曾與游特別聊到新北市，大約是今年1月，「他跟我說他沒準備要選，現在他態度還是一樣。」

至於吳秉叡，蔡英文嘉許吳秉叡過去這段期間的投入，讓民進黨在新北展現青壯世代挑戰的困難，吳秉叡當下也表示尊重黨中央最後做的決定。

至於羅致政，她說，羅本來就不強求，所以她和羅只就新北市大局交換意見，她與3人的對談沒不可告人或政治敏感的話題。

主持人詢問是否就是蘇貞昌出來選了？蔡英文則開玩笑表示，「就只是禮拜一你知道這件事，還是禮拜六你知道這件事的差別而已嘛！」但蔡英文強調還會再約談人，總整理後再做最後決定，「所以在沒有最後決定之前，我真的也不能告訴你。」

(中國時報)

新聞透視－談兩岸 賴院長要知所… 姚人多轟黃國昌 什麼都反對

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。