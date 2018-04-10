游錫堃2度表態沒意願

2018年04月10日 01:42 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

陳菊昨銜命拜訪前閣揆蘇貞昌，促蘇投入新北市長戰局，令許多游系支持者不服。蔡英文總統昨表示，游錫堃很清楚，今年1月左右就告訴她沒準備要選新北市，7日再談，態度還是一樣。

兼任民進黨黨主席的蔡英文昨還原7日約談游錫堃、立委吳秉叡及羅致政的過程。她表示，分開約談游、吳、羅，是希望3位面對主席時，可以把心裡的話講出來，讓主席可以判斷，因此才一個一個跟他們談。接下來還會再約詢一些人做意見整合，希望是這禮拜就能做決定，決定了之後，她一定「登壇拜將」。

她也描述了與三人會談的內容，關於游錫堃的部分，她過去曾與游特別聊到新北市，大約是今年1月，「他跟我說他沒準備要選，現在他態度還是一樣。」

至於吳秉叡，蔡英文嘉許吳秉叡過去這段期間的投入，讓民進黨在新北展現青壯世代挑戰的困難，吳秉叡當下也表示尊重黨中央最後做的決定。

至於羅致政，她說，羅本來就不強求，所以她和羅只就新北市大局交換意見，她與3人的對談沒不可告人或政治敏感的話題。

主持人詢問是否就是蘇貞昌出來選了？蔡英文則開玩笑表示，「就只是禮拜一你知道這件事，還是禮拜六你知道這件事的差別而已嘛！」但蔡英文強調還會再約談人，總整理後再做最後決定，「所以在沒有最後決定之前，我真的也不能告訴你。」

(中國時報)