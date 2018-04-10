姚人多轟黃國昌 什麼都反對

2018年04月10日 01:42 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

時力立委黃國昌炮轟促轉會主委黃煌雄，引爆總統府副祕書長姚人多反擊，姚強調黃煌雄是好的人選，「黃國昌不只反對黃煌雄，什麼都反對」、「他也做過他批判別人做的事」，更回嗆「全世界都墮落，只有黃國昌最清高！」

他也做過批判別人做的事

行政院3月底公布由黃煌雄出任促轉會首任主委，黃國昌隨即在臉書炮轟黃煌雄過去拍馬英九馬屁，更說他「一生都在求官」，讓向來低調的姚人多忍不住在臉書發狠話，酸黃「學運期間偷偷跑去密會總統府副祕書長喬事情」，黃則要姚說清楚「我喬什麼事？」兩人隔空猛烈交火。

姚人多昨天接受電台專訪，強調不是在護航黃煌雄，他在意的是，「要捍衛這個社會評斷一個人的標準價值」。

姚人多直言，黃國昌是「什麼都反對」，批評一個人的價值不應該像是黃國昌這樣的方式。節目主持人周玉蔻詢問姚的臉書發文是針對黃國昌而來？姚人多也坦然說「對啊！」

對於臉書「抖出」黃密會府副祕書長蕭旭岑，姚人多解釋，主要是想點醒黃國昌，「他曾經做過的事情，跟他批判別人做的事情，本質上沒有太大的差異。」

質疑無證據 勿毀人清譽

他說，黃國昌去見蕭旭岑沒有道德上的瑕疵，因為學運需要有人去談退場機制，但當時他們講了什麼只有當事人知道，點出這件事就是要提醒黃國昌，「他也做過他批判別人做的事情。」

對黃國昌指出黃煌雄當初在前檢察總長黃世銘彈劾案中投下反對票，姚人多質疑，當時是以祕密投票進行，說黃煌雄投反對票「請問證據在哪？」

他批評黃國昌，把黃煌雄一輩子的道德取決於一個無法被證明的事情上，這是相當不公平，不應該拿一件說不清楚、也無法證明的事去判斷一個人的行為操守，所以他才說「看政治人物要看他的一生」。

姚強調，他很在意轉型正義，不想變成政治操作，對黃煌雄擔任促轉會主委有信心，促轉會是有9個人，是合議制，「不像時代力量，是黃國昌、徐永明說了算，或是黃國昌說了算」。

黃國昌批評他「化妝可以化到這麼墮落地步」，姚人多也回嗆，「對啦對啦，全世界都墮落，只有黃國昌最清高！」黃國昌隨後也痛批姚人多是總統府副祕書長還是政黨打手？為了轉移焦點，不惜朝他潑穢物。

(中國時報)