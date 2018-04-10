韓國瑜期當高市府CEO 拚經濟

2018年04月10日 01:42 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

總算宣布了！韓國瑜在基層期盼下，先延後原訂宣布日期，再突襲登記台北市長初選，9日終於正式宣布投入高雄市長選戰，他訴諸感性，強調要和鄉親站在一起，並承諾若當選市長，將以上市公司總經理角色率市府拚經濟，全民都是股東。

韓國瑜9日一早先將戶籍從新北遷到高市林園區友人家中，隨後在市黨部舉辦記者會，2、30位黨籍議員及參加初選的新人們簇擁陪同，展現藍軍團結氣勢，當他開口宣布參加高雄市長黨內初選時，台下甚至有支持者歡呼：「終於等到你了！」

「這次參選毫不理性、沒有血性、更無狼性，純粹是對鄉親的感性！」韓國瑜說，人生際遇奇妙，因緣際會當了高市黨部主委，鄉親的熱情讓他領悟「情」也是責任，他必須化感動為行動，帶領高雄拚經濟，幫出外工作的遊子找到回家路。

他表示，若有機會當選市長，要顛覆台灣自治史上傳統經驗，改以上市公司總經理的角色經營市政，市議會就是董事會，議長就是董事長，而280萬市民全是股東，務實衝刺產業發展，這是他對高雄市民的神聖承諾。

另位表態參選高雄市長的國民黨立委陳宜民則恭喜韓國瑜「終於下定決心」，他初選絕不缺席，並呼籲中央黨部辦初選民調、政見辯論。

韓國瑜則表示，目前還有議員、里長提名作業要忙，若黨中央決定做民調，民調開始時他就會請假，以示公正。

媒體問他對民進黨對手陳其邁的看法，韓國瑜說，陳其邁一頭秀髮、長相斯文、對高雄著墨也很深，希望雙方來場君子之爭，他自評與陳其邁最大的差別，就是沒有包袱，誰給壓力他都不甩；對此，陳其邁僅透過幕僚淡然表示，祝福所有想為高雄一起努力的朋友。

韓國瑜日前拋出向選民借30元的點子，引發熱烈迴響，但他9日說，還要請教律師、會計師，再擬定計畫向外界募款，未來打算與新北侯友宜、台中盧秀燕、雲林張麗善等人聯合發表政見綱領及願景，共同拉抬藍軍選情。

參選雲林縣長的立委張麗善9日親手送上蒜頭，預祝韓國瑜「凍蒜」，她說，韓國瑜過去在立委、北農總經理任內的表現，讓選民看到他面對民進黨攻擊時不卑不亢的機智反應，是藍營的奇兵、超級戰將。

(中國時報)