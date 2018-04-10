新聞透視－最強菜販逆襲 再颳黃俊英旋風

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中國時報

韓國瑜善於營造話題，到高雄短短7個多月，成功拉抬藍軍氣勢，令支持者想起16年前黃俊英選市長，從民調低迷衝到只輸2萬多票，讓原本「躺著選」的謝長廷冒冷汗，如今黃老師換成賣菜郎，基層更是高度期待強勢逆襲，真把綠地變藍天。

「最強菜販」韓國瑜沒官架子，吃滷肉飯、喝高粱酒泡蒜頭的作風很合南部人「氣口」，深得基層支持，9日他朗讀參選宣言，自嘲「鄉親沒想到有一天會迎來一個又老、又醜、又窮、又禿的國民黨主委」時，竟有人高喊「你最帥」，已然偶像等級。

儘管民進黨陳其邁實力堅強，初選又以壓倒性民調勝出，但藍營黨工仍士氣高昂，認為這次韓國瑜披掛上陣，或許真有機會扳倒高雄執政20年的民進黨，畢竟16年前黃俊英挑戰謝長廷，差點寫下逆襲成功的傳奇故事。

2002年謝長廷尋求連任高雄市長，一派輕鬆說出「拔劍四顧心茫茫」，嘲諷國民黨不是他對手，未料黃俊英竟從選戰最初僅6％支持度，拚到最後開票只輸2萬4000多票，如今基層期待更霸氣的韓國瑜能複製當年「黃俊英旋風」，讓藍天再現。

高雄藍綠基本盤4比6，且中央施政滿意度偏低，大環境對藍軍有利，韓國瑜與陳其邁的起跑差距比黃俊英當年更具優勢，加上他伶牙俐齒、引領話題能力超群，若能緊抓陳其邁辯論廝殺，拉近距離甚至翻盤並非不可能。

然而攘外必先安內，陳宜民老早表態參加市長初選，雖然目前知名度及氣勢稍弱於韓國瑜，但昨他仍宣告選到底，並要求民調公平競爭，也有一票議員相挺，如何整合黨內勢力將考驗韓國瑜智慧，不僅如此，連中華統一促進黨的璩美鳳也跳出來嗆聲要選高雄市長。

另外，由於先前延緩宣布日期，又突襲登記台北市長初選，部分支持者質疑韓國瑜參選決心不足，恐怕喪失藍營勝選契機，甚至有藍營議員即使已印好與韓國瑜合照看板，昨天之前也不敢肯定他會參選；未來如何消除基層最後一絲疑慮，更是韓國瑜首要之務。

(中國時報)

韓國瑜期當高市府CEO 拚經濟 小綠突圍 要把民進黨國民黨化

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