小綠突圍 要把民進黨國民黨化

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中國時報
／台北報導

時代力量引爆大綠與小綠之爭？總統府副祕書長姚人多昨天表示，黃國昌已經很篤定要擺脫小綠角色，讓台灣從「藍綠之爭」變成「黃綠對抗」。黃國昌近期想要操作的，就是要把民進黨「國民黨化」，讓第三勢力有更大的空間。

姚人多昨天接受電台專訪，對未來民進黨跟時代力量的關係為何？姚人多指出，這個問題的前提是「黃國昌是否就是代表時代力量？」「黃國昌現在走的路線，是否就是時力的未來路線？」

他說，黃國昌必須找到一個讓綠營支持者可以繼續投票給時力的理由，他認為黃國昌現在的策略，是想擺脫大綠與小綠之間的角色，而成為「綠跟黃（國昌）」，讓過去的藍綠之爭，成為黃綠對抗。

姚人多指出，他自己理想的台灣民主理念，就是把國民黨打到10％到15％的支持度，剩下85％都是本土政黨，這些本土勢力的基本方向可以討論，到底台灣是一個什麼樣的國家，要走左或走右，「如果是這樣，那麼第三勢力必須要茁壯」。

他說，屆時就是民進黨跟第三勢力去討論溝通，定位台灣以後的民主政治，從這點來看，時代力量崛起雖然對民進黨造成威脅，但對於台灣來說卻是好事。

姚人多也建議黃國昌格局可以大一點，應該去整合第三勢力，變成第三勢力的領袖。

這種主張是否忽略了台北市長柯文哲所代表的白色力量？他說，柯文哲是不是第三勢力整合的重要人物？在台灣主體意識這個議題上，對柯文哲還有一些疑慮。

時代力量近期對政府猛烈批判，姚人多認為，黃國昌近期想要操作的，就是把民進黨國民黨化，讓第三勢力有更大的空間，這點他尊重黃國昌，但不覺得民進黨有國民黨化的危機。

至於近日槓上黃國昌，姚人多說，他是就事論事，之前黃國昌說了那麼多事情，他也沒說什麼，「這次是因為想要捍衛這個社會評斷一個人的標準價值才站出來回應」。

(中國時報)

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