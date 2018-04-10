公職犯共諜罪 追繳取消退俸

2018年04月10日 01:42 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

《國家安全法》修正草案昨初審通過，明定軍公教不論現職或領取退休俸期間，只要涉及共諜案並經判刑確定，將喪失退休、退伍俸，如果已經支領，將追繳至實行共諜案期間。

此外，初審草案也規定台灣人民不得替恐怖組織、外國或大陸的行政、軍事或黨務機構，洩漏、交付公務上的祕密或發展組織，但全案仍需交由黨團協商。

前陸軍司令部馬祖防衛部退役少將許乃權涉及共諜案，曾被以違反《國安法》遭判刑2年10個月，雖去年9月已出獄，但遭披露仍可領退休俸，引發部分人士反彈。立法院內政委員會昨將《國安法》增訂相關條文，也被外界視為「許乃權條款」。

現行《國安法》並無公職人員涉共諜案後的退休俸追繳規定，綠委陳其邁則提案增訂第5條之2。草案明定，軍公教及公營機關人員，不管是現職或已退休領取俸祿，只要經判刑確定為共諜罪，就會喪失退休給與並且追繳。

但國防部、銓敘部列席的官員指出，依《陸海空軍軍官士官服役條例》規定，若在除役後才判刑定讞或涉入共諜者，可視刑度輕重減少退俸，建議將條文修正為經判7年以上者得剝奪全數退俸，判刑3年以上未滿7年者減少50％、2年以上未滿3年減少30％、1年以上未滿2年減少20％。

此話一出，引發綠委眾怒，認為政府不該付退休俸給共諜。綠委管碧玲直言，完全不能接受軍公教人員當大陸的間諜，若被判刑3年以下政府還給50％的退休金，一度拍桌痛批「搞什麼啊？」怒嗆不敢替這個版本背書。

藍委鄭天財認為，軍公教的月退俸有部分是自己繳納而非國家給予，必須考慮其公平性，但此意見最後未納入修正，還是通過陳其邁所提版本。

雖然綠委對違反《國安法》要求停發退休俸有共識，但對於罰金、判刑時間尚無共識，昨仍未敲定新增訂的第5條之1。內政召委洪宗熠裁示，包含取消共諜的退休俸等條文，全案將保留送協商。

(中國時報)