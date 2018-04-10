卡管再升級 教育部抄家起底

2018年04月10日 01:42 中國時報 林志成 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

為釐清台大校長當選人管中閔涉及的赴陸兼職爭議，教育部昨表示，除會組跨部會諮詢專案小組來討論外，還會請管中閔在國內曾經任職服務的機關學校提出事實說明與認定，以確認他赴陸學術交流的性質。

管中閔曾在中央研究院經濟所、台大財金系、財團法人商業發展研究院、行政院、經建會、國發會及台大人文社會高等研究院等機關換學校任職，教育部都會請他們提出說明，協助釐清事實。

台大師生將告教長瀆職

管中閔被爆出從2005年起到多所中國大陸的大學兼職、授課，包括廈門大學將他列為實質性兼職教授、碩博班導師；華中科技大學、西安交通大學、中國地質大學、山東大學等校，也都將他列為師資。

以教育部掌握及台大提供的資料，尚無法判定管中閔登陸大學交流是否違法，因此教育部決召集陸委會、內政部、法務部、人事總處等相關部會、法律與專業人士，協助釐清疑義。

此外，教育部人事處長陳焜元又說，管中閔這些年赴陸交流，依相關規範，他任職服務的單位須要了解或同意。因此，教育部將請這些學校或機關說明，釐清管中閔是否合法赴陸。

教育部遲不核定管中閔人事案，台大師生認為已嚴重影響到他們教學與學習，本周將告教育部長潘文忠、人事處長陳焜元瀆職。教育部則表示，台大是國內龍頭大學，校長人選之資格及遴選程序是否合法，具有重大公共利益性質，不容有模糊空間。

國家講座主持人遭追殺

值得一提的是，去年12月18日，管中閔才剛從蔡英文總統手中獲頒「第21屆國家講座主持人」，這是中華民國層級最高的教學獎勵，也是僅次於中央研究院院士的學術榮譽，管中閔是7位得獎者之一。前農會主委、台大教授陳保基不滿的說：「一個國家講座主持人要審查半年！這是多大的榮耀！不到3周後他當選台大校長，就成為國家機器打擊的對象。」

(中國時報)