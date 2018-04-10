解除張鏡湖董座文件 疑偽造

文化大學校長遴選風波不斷，導致校長當選人盧希鵬至今無法上任，文大董事會9日召開董事會，最受外界矚目的解除董事長職務並未列入議程，董事長張鏡湖（左）在人攙扶下進入會場，不過最後董事會因人數不足宣布流會。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

文化大學董事長張鏡湖昨依9位董事的要求開董事會，但因為人數不足流會。文大董事會委任律師張少騰表示，9位連署提案的董事中，有人反映未提到要「解除張鏡湖董事之董事長職務」，懷疑文件之後遭到變造或偽造，董事會決定調查那些文件的真偽。

去年11月28日文大董事會圈選第八任校長盧希鵬，張鏡湖未簽字、不確認，因此有9個董事2月21日署名發函給張鏡湖要求再次召開董事會，目的為「任命新校長盧希鵬」與「解除張鏡湖董事之董事長職務」。

董事會人數不足流會

文化大學董事會有11人，依規定要超過半數達6個人才能開會，不過昨天僅來了張鏡湖、張海燕、彭誠浩、蔡政文及李興財等5位，其他6人未出席，因此流會，最後改成談話會。

張鏡湖會後發表聲明說，去年底第八屆校長遴選，因有5位委員涉有將某特定候選人打最高之100分，對於其他3位候選人分別打60分之最低情事，他依法提出主張，士林地方法院確認「有關圈選校長之決議，禁止執行」，他依前述執行命令，並無任何影響學校聲譽之情事。

張鏡湖表示，他是依9位董事的要求召開董事會，討論議題包括李天任校長辭職效力及校長代理事宜，另一併討論教職員加薪案、英文研究所招生及勞工關係系所調整等議案，詎料，袁興夏等董事罔顧師生權益不出席董事會，造成會議流會，無法對上述事項做成決議。

張鏡湖說，董事會仍將持續辦理第八任校長的遴選作業，在完成遴選前，依法將由教務長代理職務，校務運作完全不受影響。他並重申在2月6日發表過的主張，將聯合其他董事將文化大學和校務基金捐給國家，推動「私校辦學公益化」。

張鏡湖指校產遭掏空

張鏡湖指出，文化大學的部分校產自2003年起迄今，遭有心人士掏空，他將依法訴追，以維全校師生權益。此外，為了維護文化大學校譽及確保學校正常運作，將於近期盡速另行召集董事會，決定學校未來發展方向。

文大董事會委任律師張少騰表示，9位連署提案的董事中，有人反映他們簽名的文件中，並未提到要「解除張鏡湖董事之董事長職務」，因此懷疑文件之後遭到變造或偽造，董事會決定調查那些文件的真偽。

(中國時報)

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