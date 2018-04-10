新聞透視－教育部濫權 民進黨吃相難看

2018年04月10日 01:42 中國時報 林志成

台大校長當選人管中閔人事案，教育部遲不核定，現在還要求管中閔曾經任職的國內機關學校提出說明，以釐清他赴陸交流是否合法。教育部這樣對管中閔「抄家起底」，已經是濫用權力，一向主張人權的民進黨應該為此感到羞愧。

依據《大學法》精神，對於國立大學校長遴選委員會選出的新校長，教育部只能作適法性監督，不能進行實質資格審查。但教育部不願聘任管中閔為台大校長，還不斷秀下限，已嚴重傷害大學自主。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長，之後發生獨董、論文及赴大陸大學兼職等爭議，教育部先後下了八道金牌要台大釐清，台大校長遴選委員會1月31日開會認定管中閔當選台大校長的資格「毫無疑義」，3月24日的臨時校務會議也擱置所有「卡管」提案，台大人的意向很清楚：要管中閔當台大校長。

教育部調查管中閔近3個月，查不到他違法證據，竟然還不死心，在清明節連假前夕的4月3日宣布要組跨部會諮詢專案小組，檢視管中閔赴大陸大學交流是否合法。

此外，教育部還將請管中閔曾經任職服務的學校機關提出說明，以協助釐清管中閔赴陸的狀況。

教育部不但違法對管中閔的校長資格進行實質審查，還將陸委會、內政部、法務部、人事總處拉近來一起「卡管」，並要管任職的機構也進來摻一腳，就是要將他的人生徹底查個清楚，這種只會在集權國家發生的「抄家起底」，竟然在台灣出現，執政的民進黨不覺得丟臉嗎？

台大選出管中閔為新校長後，教育部原本就該依法聘任，以後如果司法認定他有違法行為，再依相關規定處理就可以。但在管案上，教育部擴權、濫權，惹來一身罵名，還讓台灣高教成為國際笑話，何苦來哉。

(中國時報)