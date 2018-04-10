奧地利格拉茨合唱團訪康橋

2018年04月10日 01:42 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

音樂無國界！奧地利格拉茨男聲合唱團9日下午參訪康橋國際學校青山校區，小學部合唱團與男聲合唱團共同在校內演藝廳演出，共度國際美聲交流音樂盛會。

2003年成立、來自於奧地利第2大城市格拉茨的男聲合唱團「Grazer Kapellknaben」，成員由格拉茨城市周邊學校7至24歲的男孩、青年學子組成，除了提供音樂專才教育外，團員每周都擁有自己專屬的獨唱發聲課。

格拉茨合唱團相當積極參與世界巡迴展演，已巡迴展演過包括希臘、匈牙利、烏克蘭、美國、澳大利亞等國家，此次由奧地利台灣辦事處長毛艾彬帶領訪台的48位成員皆有豐富的國際巡迴經驗，帶給康橋學生相當寶貴的音樂交流經驗。

值得一提，康橋國際學校青山校區小學部合唱團，自2005年成立至今擁有13年的歷史，學生團員以中、高年級做為區分，孩子透過甄選，利用社團及課後的時間練習，學校不僅具備完善、優秀的師資陣容，去年參加新北市106學年度學生音樂比賽，還奪下特優第2名的佳績。

音樂會中，康橋國際學校小學部合唱團除了帶給大家中、英文歌曲的合唱演出外，其中也穿插閩南語歌曲〈四季的風〉。格拉茨男聲合唱團也帶來了哈利路亞、閒聊波爾卡、及奧地利傳統民謠等多首曲目，而男聲合唱團演出中的帶動唱，更帶動所有觀眾的心，讓全場觀眾一起互動。

最後，由康橋中、高年級合唱團與男聲合唱團更合唱〈丟丟銅仔〉，美妙的人聲合作，為交流活動畫下完美句點。

康橋國際學校小學部校長許銘欽指出，「很難得可以有這樣的交流，全校不管是師長、學生或是家長都非常期待這場音樂饗宴。康橋非常重視孩子的多元發展，不論是音樂、體育等各方面。在合唱上，雖然沒有開設正式課程，但這些愛好音樂的孩子都是學校選出，並利用課餘時間來練習，相信這會是一個非常有水準的音樂饗宴。」

此次國際交流亦是小學部合唱團的處女秀，校內除了設有合唱的音樂性社團外，也有包括弦樂、管樂等社團，每年均代表學校參加各式比賽，並獲得多項佳績，都足以顯示康橋對藝文活動的投入與重視。

(中國時報)