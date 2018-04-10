世界疊杯賽 台灣小將奪27金

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中國時報
／新北報導

台灣小將為國爭光！中華台北競技疊杯代表隊上周參加2018年WSSA世界競技疊杯錦標賽，台灣22名小將拿出人人奪牌的「大滿貫」表現，在19國、394名選手中勇奪27金、13銀、10銅、7鐵佳績，只有3名選手止步銀牌，其他通通鑲金，更首次在指標性的Stack Out表演賽奪冠，讓台灣疊杯實力傲視全球。

WSSA世界競技疊杯錦標賽6至8日在美國奧蘭多舉行，中華台北隊22人年紀最輕的選手年僅8歲，最年長為17歲，在正規賽8個項目加上「Stack Out擂台盟主爭霸戰」中合計奪下27金、13銀、10銅、7鐵，另打破2項世界紀錄、刷新5項台灣紀錄。

淡水文化國小六年級陳芊靜代表台灣參加指標性表演賽「Stack Out擂台盟主爭霸戰」，與各國派出的最強代表選手上台PK，在全場矚目下疊杯比快、比零失誤，陳芊靜在緊張萬分的賽事中沉著應戰，為台灣在該賽事中首次拿下金盃，讓在場中華小將與透過直播獲知喜訊的台灣親友歡聲雷動。

除了陳芊靜在正規賽貢獻6金、1銀並拿下表演賽台灣首座金盃，中華台北最受矚目的小將新北市新莊昌平國小三年級張瑜庭也不遑多讓，有「台灣疊杯小甜心」之稱的她是7至8歲女生3項世界紀錄保持人，今年首次跨到9至10歲組，不負眾望橫掃個人3項金牌，並在雙人、團體、親子組技壓全場，個人貢獻7金、1銀。

此外，台北市國語實小三年級廖修禕、高雄市前金國小二年級葉佳慈，分別奪得7至8歲男、女生個人3項金牌；廖修禕貢獻6金，葉佳慈4金，2人與張瑜庭同為本屆賽事中的三冠王，三冠后。

(中國時報)

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