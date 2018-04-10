新空汙法 百萬烏賊車皮繃緊

2018年04月10日 01:42 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

立法院衛環委員會昨審查《空氣汙染防制法》修正案，朝野難得都有共識的是移動汙染源的管制，10年以上老舊汽機車與烏賊車首當其衝。未來環保署將依法訂定加嚴檢驗標準，初檢未過可處500元以上、1.5萬元以下罰鍰，且可累計處分；若限期未改善或不理會檢驗要求，最重可註銷牌照。影響所及包括103萬輛二行程機車，以及7.6萬輛1、2期柴油大貨車。

新版《空汙法》修正案規定，汽機車定檢不合格需於1個月內改善，複檢未過罰款1500元到3萬元。收到定檢通知逾6個月未檢驗，或複驗仍不合格且限期未改善，罰3000至6萬元。若一直未改善或不接受定檢，最終可移送公路監理機關吊銷牌照。環保署表示，這主要是針對老舊車輛，應可發揮汰舊減汙的作用。

空品維護區 亂入罰6萬

新版《空汙法》也增加一條新條文，即第40條，規定各級政府機關可依權責畫設空氣品質維護區，限制特定車輛進入。這也是針對未達排放標準的老舊車輛，違規進入的汽機車可處500元以上、6萬元以下罰鍰。

立委詢問環保署如何取締進入空品維護區的車輛？環保署空保處長蔡鴻德說，將以車牌辨識系統取代路邊攔檢，車子一進入空品區就可知道是否為高汙染車輛，由環保單位據以開罰。空品區除了由各縣市政府畫設，環保署副署長詹順貴補充，若跨縣市或地方有疑慮則由中央來執行。

中南部空汙季尚未結束，民眾聞PM2.5、PM10而色變！上周清明連假期間，雲林縣台西測站測得空氣品質指標達405的褐色警報（危害等級），其中PM10懸浮微粒高達509。環保署長李應元說，台西、麥寮俗稱「風頭水尾」，海風強勁、河流水量少，濁水溪揚塵加上大陸沙塵爆，幾個因素加在一起，空品確實很不理想。

台中PM2.5減量 冠全台

昨有網友貼文指出，今年第1季台中市PM2.5濃度22.8微克在各縣市排名第10，屬於中段班。比去年同期的25.6微克降低2.8微克，減量也在各縣市排名第10，進步2名。相對的，高雄市今年首季PM2.5濃度是34.9微克，被嘉義市超越而敬陪末座；不過高雄比去年同期降低4.3微克，減量排名第6。

環保署監資處長張順欽表示，這些資料都是公開資訊，上網就可查得到。網友又指出，台中去年有上百座重油鍋爐改為燃氣，台中火力發電廠減煤500萬噸，淘汰老舊機車數量也是各縣市第一。李應元則說，中部、南部通常都被視為空汙嚴重地區，但過去一整年台中市PM2.5減量確實是第一，而固定、移動汙染源也都有改進。

(中國時報)