孫越肺阻塞 插管送加護病房

2018年04月10日 01:42 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

投身拒菸終身義工35年的「孫叔叔」孫越（87歲）因膽結石發炎住進台大醫院，昨天因為長期罹患的「慢性阻塞性肺病（COPD）」急性發作，緊急插管送進加護病房治療，以利監控病情。

慢性阻塞性肺病 （COPD）簡稱「肺阻塞」，因為長期吸菸或空氣汙染造成氣流阻塞，引發「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」，而慢性阻塞性肺病的患者通常是兩者合併存在，主要的症狀是咳嗽、膿痰、呼吸短促、胸悶與呼吸困難等。

董氏基金會菸害防治中心在臉書貼出聲明，表示「我們最敬愛的拒菸終身義工孫叔叔，近期因膽道發炎入院治療，同時併發COPD急性發作，經醫師建議轉送加護病房，以積極監控病情變化。讓我們一同為孫叔禱告祈福，希望他順利康復。」

董氏基金會公共事務主任林清麗與孫越家屬一起守候在台大加護病房外，她指出，他們也不知道確定的情況是如何？也不知道台大會進行如何的處理，只能等待台大醫療團隊進一步的醫治與病況的通知。

慢性阻塞性肺病也是台灣常見呼吸系統疾病，2016年台灣10大死因名列第7名就是「慢性下呼吸道疾病」，世界衛生組織（WHO）推估2020年慢性阻塞性肺病將成為全球第3大死因，每年約有300萬人因此病死亡。

對於孫越的病況，台大醫院表示，醫院會針對病人的病況進行最適當的治療，同時在沒有病人的同意下，醫院也不會透露有關病人的就醫情況。

(中國時報)