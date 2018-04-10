兆豐＋悠遊卡 帳戶儲值拿現金

2018年04月10日 01:42 中國時報 郭隆富／台北報導

兆豐銀行與悠遊卡公司合作推出悠遊卡連結銀行帳戶自動加值服務，民眾可將記名式悠遊卡與銀行帳戶連結，餘額不足時可自動加值並完成交易，增加自動加值服務的多元性。

帶動電子支付

兆豐銀行數位金融處表示，本次與悠遊卡合作，主要是支持國家政策，盼便利的加值能提升電子支付比率，帶動更多民眾使用電子支付，透過連結銀行帳戶儲值，讓民眾多了一份便利性。

悠遊卡公司則表示，每張悠遊卡限定連結一個金融帳戶，記名卡與帳戶同為本人，則不限綁定張數，記名卡與帳戶不同人，持卡人與帳戶所有人需為配偶、直系血親或監護人等關係。若申辦本項服務時悠遊卡尚未完成記名，可於帳戶連結時一併完成記名作業，每個帳戶每月儲值金額上限，本人與他人卡分別計算，最高各為3萬元，民眾可彈性調整；兆豐銀行也會在每次儲值交易後發送e-mail通知。

即日起民眾可至兆豐全國服務據點臨櫃申辦（後續將開放網路申請），除了悠遊聯名卡、悠遊Debit卡或是押金制悠遊卡之外，不論是造型卡、學生卡、優待卡、敬老愛心卡，都可以申請；連結帳戶完成後記得在台北捷運悠遊卡加值機（AVM）或全家便利商店FamiPort機台開啟服務，後續遇消費交易餘額不足時即可享有自動加值服務（捷運、高鐵等閘門為通行效率為離線感應，無法啟動自動加值）。

連結自動加值享回饋

為慶祝上線，悠遊卡公司推出「帳戶連結自動加值享5％回饋」優惠專案，兆豐銀行亦為首波上線的金融機構，也加碼推出「兆豐悠遊卡帳戶連結，現金回饋加碼送」，凡於活動期間申請並儲值扣款成功，即可獲100元現金回饋，限量3000名。兆豐銀行將持續發展快速、便捷的數位服務，提供智慧生活。詳情請見兆豐國際商業銀行網站https://www.megabank.com.tw/，或電洽24小時服務專線0800-016-168

(中國時報)