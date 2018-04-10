三商美邦人壽 捐贈互動彩繪牆

嘉義市市長涂醒哲頒贈感謝狀，由副總經理高志強（右）代表接受。（三商美邦人壽提供）

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

三商美邦人壽捐贈嘉義市兒童福利服務中心「3D立體互動彩繪牆」，嘉義市兒童福利服務中心為嘉義市兒童與親子休閒娛樂的好去處，除了館內設施，近年來也陸續打造戶外休閒廣場，「3D立體互動彩繪牆」位於兒童福利服務中心場館大門旁，畫風富含童趣。嘉義市政府於4月1日舉辦「與愛『童』在」兒童節系列活動，由嘉義市市長涂醒哲頒贈感謝狀予三商美邦人壽，由副總經理高志強代表接受。

三商美邦人壽秉持著善盡企業社會責任的理念，長期以來舉辦各項兒童公益活動，自2014年起推動「三樂小子養成計劃─三樂小子校園健康俱樂部」，將樂食、樂動、樂活的三樂概念推廣至國小校園及家庭，並開辦「三樂小子親子健康講座」，邀請醫師、營養師等專家舉辦健康講座。

此外，該公司已連續8年推廣「Teeball全國樂樂棒球錦標賽」，以國小學童為對象推廣樂樂棒球，培育台灣棒球種子。另外也連續6年舉辦「小太空人探索夏令營」，讓受家扶中心扶助的孩童透過角色扮演的職業體驗，執行太空任務、實現擔任太空人的夢想。

而每年舉辦的「彩繪大地」保戶子女寫生比賽，則培養兒童人文素養。三商美邦可說是最關心國家未來主人翁的保險公司。

三商美邦人壽在106年第三季晉級「兆元企業」，成為國內第7個資產突破兆元的壽險公司，在追求營運績效的同時，也持續參與社會公益，朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。

(中國時報)

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