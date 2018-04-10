辦數位帳戶 日盛銀送購物金

2018年04月10日 01:42 中國時報 梁仕昌／台北報導

日盛銀行「數位帳戶好事成雙」4月起活動開跑」，限定日盛銀行既有存戶及信用卡戶可線上申辦數位存款帳戶，就有機會獲得新戶禮7-ELEVEN購物金300元。

金管會自2015年開放銀行受理客戶線上開立數位存款帳戶以來，業務發展超過預期。由於線上開戶民眾只要拿「信用卡、金融卡」或「自然人憑證」，再拍照上傳雙證件、填寫資料，就可完成開戶，不必跑一趟銀行櫃台，對民眾來說方便度大大提升。據金管會資料顯示，截至2017年底，全體銀行共開設約39萬戶數位存款帳戶，這個成績反映線上開戶業務結合國銀網路銀行功能，愈來愈受網路世代年輕人的喜愛。

日盛銀行「數位帳戶好事成雙」活動期間符合資格客戶有機會獲得新戶禮7-ELEVEN購物金300元。日盛銀行另有貼心服務，民眾於線上申辦日盛銀行數位存款帳戶，能自行選擇帳號末4碼數字，提供客戶獨特的專屬帳號。

日盛銀行信用卡戶申辦數位存款帳戶成功，並且登入行動銀行APP，即可獲得7-ELEVEN購物金150元，用行動銀行APP繳信用卡費，最高還可再拿7-ELEVEN購物金150元，數量有限，心動的民眾要搶要快！

活動詳情請參閱日盛銀行官網公告訊息或活動網址http://www.jihsunbank.com.tw/newsite/market/dgt_double/main.html

(中國時報)