國泰人壽 贊助大學嘉年華

2018年04月10日 01:42 中國時報 郭隆富／台北報導

鼓勵年輕朋友實踐「讓夢想與工作一起前進」是國泰人壽長期倡導的理念，今年更首度贊助春假期間舉辦的2018 hug season全國大學嘉年華活動。

活動現場共來自62所大專院校的隊伍，包含街舞、饒舌、魔術、花式籃球、滑板等社團跨界同場競技，大葉大學DN熱舞社再次拿下冠軍，完成三連霸，抱回5萬元獎金。國泰人壽資深副總劉大坤說：「國泰人壽一直支持並關注年輕人的動態，希望能以行動支持年輕人追夢，讓年輕世代能夠繼續壯大自己的夢想。」

國泰人壽長期培養青年人才不遺餘力，今年亦7度獲得《保險龍鳳獎》肯定，是畢業生最嚮往的金融保險業之一，國泰人壽業務菁英實習計畫從2014年開始，透過建教合作能夠提早進入職場學習更多的實務經驗，去年度即有90個校系近500個學生與國泰人壽簽約合作。

另外國泰人壽自去年與年輕新創社會企業「城市浪人」合作，共同籌辦「百工日記：體驗101種職人生活」挑戰賽，有40家企業夥伴提供半日實習機會，增加社會實務經驗。今年也將開辦「夢想直販所」短期營隊，規劃求職軟實力課程，歡迎踴躍參加。

國泰人壽也推出招募方案─「Young高登計畫」，有創業目標的年輕朋友可以選擇PMA領航儲備主管專案，提供完整的培育規劃，以及一年最高30萬元的業績財務補助與兩年無上限的組織發展獎勵，在市場環境中，能安心學習成長。

漸進式的成長環境，歡迎有志從事保險業務工作的年輕人，一同加入這個助人助己的永續志業！

(中國時報)