前進大陸A股 台股爆下市潮

陸股高本益比，是台企業赴陸掛牌蠢蠢欲動的原因。（新華社）

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中國時報
／台北報導
立委曾銘宗爆多家公司擬下市登陸。金管會主委顧立雄（右）表示，未接獲此一訊息。圖左為財政部長許虞哲。（劉宗龍攝）
股市籌資功能萎縮

立委曾銘宗、費鴻泰等爆料，國內五大證券承銷商透露，不少上市櫃公司正詢問如何在台股下市、並赴中國大陸A股上市，據瞭解，不只是KY股（指海外來台掛牌的股票），還有傳產集團，讓他們非常「震驚」，擔心衍生下市潮！四大會計師事務所執業會計師證實，確有企業詢問在台股下市，轉赴中國大陸A股掛牌。金管會主委顧立雄指出，已請相關單位了解中。

金管會三招 立委不看好

針對金管會祭三招，為台股引活水，朝野立委多不看好，曾銘宗即指出，這區域市場的小策略，根本不足以對抗大陸磁吸效應。立委余宛如也質疑相關小確幸政策，救不了台股掛牌荒。曾銘宗說，大陸磁吸效應逐漸發酵，去年台股日均量1373億元扣除當沖降稅助益後，並沒有增加太多，顯示股市籌資功能正衰退中。

企業保守 IPO家數新低

根據資料顯示，2015年上市櫃IPO籌資金額376.29億元，2016年縮減至256.89億元，2017年僅剩148.68億元。余宛如也指出，2017年由於全球及台灣景氣不明朗，以及台灣匯率波動較大，導致國內企業遞件趨於保守，全年國內IPO家數創新低。

「我不是在開玩笑！」曾銘宗指出，最近接觸國內前五大證券承銷商，每家承銷商都有3至5家上市櫃公司，詢問如何在台股下市轉赴大陸股市掛牌。他向沒券商總經理求證，得到的答案都一樣「這是真的」。

有意轉A股 詢問者激增

曾銘宗透露，有意下市公司，有一招是擬先增加持股讓不符合股東持股分散標準，經股東會通過再向證交所、櫃買中心核備。

另有會計師指出，鴻海大陸子公司FII以最短紀錄在大陸A股掛牌後，詢問在台下市轉A股上市企業、或是透過分拆業務在大陸A股上市業者確實有增加，較往年增幅超過2成。

安侯建業大陸業務發展中心主持會計師陳宗哲會坦言，確實有企業詢問台股下市、轉A股上市的可行性，但要在台灣下市轉至A股掛牌，有一定風險，除了須資金成本外，在台下市後能否順利在A股掛牌又是另個風險，真正進行的人不多。不過，陳宗哲認為，在台上市的台企，不可能在台再次IPO，分拆業務赴大陸籌資，對企業來說，算是好事。

(中國時報)

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