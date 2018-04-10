三缺老化 台股脫節國際

2018年04月10日 01:42 中國時報 王莫昀 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股三缺促使市場嚴重老化！立委余宛如表示，台股體質欠佳，不只是本益比低，且面臨老化。她強調，觀察2017年上市櫃集資金額前五大產業可發現，台股存在嚴重「三缺」問題：缺乏知名企業在台掛牌，缺乏新創公司，缺乏軟體服務、網路和AI等新經濟。立委吳秉叡也指出，台灣資本市場已到了應做結構性調整的時刻。

「以過去3年來，兩岸三地的IPO家數分析，大陸可謂一枝獨秀！」余宛如直言，中國大陸方面的成長，是可以理解。但看看香港，2016年還是負成長，但2017年轉正，且一口氣成長超過3成，同一時間，台灣卻是從正成長轉為負成長近3成。進一步觀察兩岸三地近年放寬IPO措施，大陸對生技、雲端運算和獨角獸等產業申請上市，即報即審，不需要排隊，香港則放寬未盈利生技公司也可以IPO，但台灣卻與國際創投的喜好嚴重脫節。

她分析，2017上市櫃集資金額前五大產業，生技醫療居首、占35％，電腦及周邊設備排名第二、占13％，半導體以6％、排名第三。深入探究可知，台股存在缺乏知名企業在台掛牌、缺乏新創公司、缺乏新經濟三缺問題。

目前金管會端出振興企業籌資七大方案，包括推動綠色債券、扶植生技等新創產業發展、設立創新創業基金、開放投信參與私募股權基金業務、增訂大型無獲利企業上市櫃條件、上櫃新增「電子商務」類股，以及輔導新南向國家的台商回台掛牌。但余宛如指出，這七大方案，對於吸引知名企業在台灣掛牌力道弱。

金管會主委顧立雄祭3招，引活水入台股；不過，國內大型券商高階主管表示，台股漲跌全看大型股，台灣以中小企業為主的經濟體，但長期以來中小型股既沒交易量、也沒什麼表現，有上市跟沒上市的結果幾乎一樣，政府若不正視本質問題，吸引大型獨角獸企業談何容易?券商痛批施政根本搞錯方向、畫錯重點。

(中國時報)