長榮獲亞洲最佳商務艙等獎

2018年04月10日 01:42 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

全球知名的TripAdvisor旅遊網站昨公佈Travelers’ Choice最佳航空大獎，長榮航空深獲全球旅客肯定，榮獲「全球十大最佳航空公司」第5名、「亞洲地區十大航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」及「亞洲區最佳豪華經濟艙」等4個獎項，成績亮麗。

今年的Travelers’ Choice最佳航空公司大獎，統計2017年2月至2018年2月期間內，超過90萬筆全球旅客搭機實際體驗評分及意見，具公信力。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空向來對飛安及服務品質要求嚴謹，並不斷致力於提升更好的飛航體驗，此次能得到全球旅客給予長榮航空的高度肯定，深感榮幸。

長榮航空今年下半年將開始引進波音787-9夢幻客機，明年也有波音787-10加入機隊，在引進新機隊的同時，再次精進服務品質，讓旅客享受五星級的服務。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4億名不重複訪客造訪，已累積超過6億則評論和意見。去年首次舉辦最佳航空大獎評選，長榮航空即拿下「亞太地區十大航空公司」第七名、「台灣最佳航空公司」兩個獎項，也是台灣唯一獲得Travelers’ Choice肯定航空公司。

TripAdvisor航空業總經理Bryan Saltzburg表示，很高興藉由全球社群的力量，評選出最受大眾喜愛的航空公司，長榮航空從中脫穎而出。

長榮航空每年屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等各領域國際大獎，連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心評選為「全球十大安全航空公司」，並且也是澳洲AirlineRatings.com的全球二十大最安全航空公司之一。

長榮航空也已連續2年獲得航空界服務調查權威SKYTRAX授予五星級航空公司的殊榮，並頒予全球最佳機艙清潔航空公司及最佳商務艙服務用品。

(中國時報)