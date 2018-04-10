當沖降稅 延長至2021年底

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中國時報
／台北報導

為股市添柴火，立法院財委會昨日初審通過攸關當沖降稅延長實施的《證券交易稅條例》修正案，若能趕在4月27日期限到期前3讀通過，現股當沖持續維持千分之1.5的優惠稅率，將可延長至2021年12月底，長達3年8個月。金管會主委顧立雄指出，延長實施後，若台股持續維持日均量能達1100億元且無其他副作用，將不排除常態實施。財長許虞哲也表示，再觀察幾年，若每年當沖稅收金額持續成長，他也贊成繼續實施。

當沖降稅延長實施1年，今年4月27日屆滿，財政部與金管會皆肯定成效，擬修改《證券交易稅條例》，調降現股當日沖銷證券交易稅率至千分之1.5再度延長3年，並將證券自營商納入延長當沖降稅適用範圍。

金管會資料顯示，當沖降稅實施至2018年2月底，集中市場及櫃買市場當沖交易金額，占各市場成交量比重日均量21.83％及31.08％，相較2016年均增逾1倍。整體市場日均成交值為 1517.14 億元，相較2016年日均成交值987.48億元， 成長53.64％，整體證交稅稅收不減反增。

昨日財委會審議版本包括立委曾銘宗、盧秀燕、賴士葆、施義芳與江永昌等版本，加計政院版共有5大草案。曾銘宗、賴士葆等贊成延長4~5年，施義芳、江永昌等則支持常態實施。

協商時，曾銘宗指出，提案5年主因台灣資本市場面臨嚴苛考驗，應拉長當沖降稅時間，讓台灣資本市場有更大發展空間，若只延長3年，將面臨修法未久，又須再度提案修正，不符合立法成本效益。

但立委陳賴素美與余宛如堅持維持政院版只延3年，余宛如說，當沖降稅是種興奮劑，服用久了會無效，金管會不宜將「雞肋」吹捧為「雞排」。

會中一度決議要送「朝野協商」，但金管會擔心，一旦送朝野協商，恐來不及在4月28日銜接，將出現法令「空窗期」，增添資本市場不確定性，最後在顧立雄居中協調下，陳賴素美和余宛如點頭同意，終拍定延長到2021年12月底。

(中國時報)

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